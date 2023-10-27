By Euronews

Врачи из Тайваня извлекли из слухового прохода пациентки паука и его экзоскелет, который тот оставил после линьки.

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Четверо суток 64-летняя женщина слышала странные звуки в левом ухе: постукивания, щелчки и шуршание.

Из-за этого у неё начались проблемы со сном.

Пришлось обратиться за медицинской помощью. Тайваньские отоларингологи обнаружили в левом слуховом проходе пациентки маленького паука. За то время, пока он находился в ушном канале, он успел сбросить шкуру: врачи нашли вместе с хищником его оставшийся после линьки экзоскелет (экзувий).

Подробно об этом рассказывается в коротком отчёте, опубликованном в среду в New England Journal of Medicine.

Чтобы извлечь непрошенного гостя и его "пожитки", пришлось применить специальную отсасывающую трубку, помещённую в отоскоп, - медицинский прибор, используемый для осмотра ушных раковин.

По словам специалистов, для удаления насекомого рекомендуется сначала "обезвредить" их спиртом или анестетиком, чтобы оно не двигалось и не повредило ухо. Но это при условии, если барабанная перепонка не была перфорирована.

Доктор Тенчин Ванг из муниципальной больницы Тайнаня, лечивший пациента, сказал Euronews, что для этого тропического региона подобного рода инциденты - вовсе не редкость.

Насекомое "может повредить барабанную перепонку, вызвать её перфорацию и некоторые осложнения. Но в данном случае животное было очень маленьким, поэтому всё обошлось", - сказал он.

В СМИ и Интернете часто встречаются анекдотические сообщения о том, как слуховых проходах обнаруживают самых разных живых существ - от муравьев до тараканов.

Ливия Чан, ассистент лора в Медицинском центре Тафтса (США) в интервью Euronews, напротив, утверждает, что с подобными проблемами пациенты обращаются к ней не чаще одного раза в год.

Гораздо более распространено попадание инородного предмета, например, ватных волокон.

"Когда вы используете ватные палочки для чистки ушей, их головка может отломиться или в ушах могут застрять маленькие ватные волокна, так что это наиболее часто встречающийся случай", - пояснила она, посоветовав людям отказаться от их использования для ушной гигиены.

Исследование, проведённое учёными Университета Цинциннати, показало, что хотя в большинстве случаев после извлечения попавшего в ухо инородного тела человек об этом благополучно забывает, "у некоторых пациентов могут развиться осложнения, включая инфекцию, потерю слуха и проблемы с вестибулярным аппаратом".

Эксперты рекомендуют не пытаться достать насекомых из уха пальцами или ватными тампонами. По данным американской клиники Mayo Clinic, если в барабанная перепонка не иметт повреждений, можно залить в ухо спирт или масло, чтобы насекомое само выбралось наружу.

Однако Чан подчёркивает: "если вам кажется, что в ухо что-то попало, то следует обратиться за профессиональной помощью. Попытка сделать это самостоятельно может нанести гораздо больший ущерб".