Гран-при часового искусства: лучшие мастера мира борются за "Золотую стрелку" в Женеве

Все меньше времени остается до начала Женевского Гран-при часового искусства - 90 часов претендуют на 20 премий, включая престижную "Золотую стрелку"

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Любители часов с нетерпением ждут. Производители затаили дыхание. Считанные минуты остаются до начала Женевского Гран-при часового искусства - одного из самых ярких событий в мире часов.

После международного турне часы-номинанты были выставлены в Женеве. Они претендуют на 20 премий, включая престижную Гран-при "Золотая стрелка".

Эти награды, присуждаемые за выдающиеся достижения в области часового искусства, являются результатом отбора, за которым следят более 850 академиков со всего мира.

"Универсальная академия позволяет нам утверждать, что мы беспристрастны. Она позволяет нам утверждать, что мы универсальны, поскольку академики приезжают со всего мира, но и выбранные часы приезжают со всего мира. - говорит президент Женевского Гран-при часового искусства Раймон Лоретан. - И, наконец, есть третий принцип - принцип солидарности: это призыв ко всем маркам принять участие в этом большом празднике часового искусства, который отмечает мастерство всех часовых профессий".

Раймон Лоретан, президент Гран-при часового искусства в Женеве Euronews

Победители 23-го выпуска будут объявлены здесь, в Женеве, 9 ноября. В конкурсе участвуют 90 часов.

Что же приготовили часовые мастера?

В этом году один из самых ярких брендов - женевская Chopard. Независимая компания класса люкс, основанная в 1860 году, уже получила "Золотую стрелку" в 2017 году благодаря своим знаменитым часам L.U.C. Full strike.

В этом году были номинированы четыре ее работы. Например, переиздание первых часов коллекции L.U.C., названной в честь основателя Луи-Улисса Шопара, в виде творения из переработанной стали.

"Среди наших главных ценностей всегда были творчество и исследования. - объясняет Каролина Шойфеле, сопрезидент Chopard. - Исследования в области работы с материалами, совершенно новыми для часового или ювелирного дела. В Chopard мы всегда стремимся к эстетике, инновациям и красоте, а не к тому, чтобы, как мы говорим по-английски, "нашуметь".

Chopard славится своей ювелирной виртуозностью. Драгоценные камни и металлы сочетаются с терпением и ноу-хау в мастерской по оправе драгоценных камней.

Марка, производящая собственные золотые сплавы, придерживается ответственного подхода. В часах и ювелирных изделиях используется только этичное золото.

"Мы явно наблюдаем эволюцию нашей клиентской базы в вопросах устойчивого развития: в магазинах задается всё больше вопросов, это несомненно, причем в зависимости от рынка, - рассказывает Полин Эвекуз, руководитель отдела корпоративного устойчивого развития компании Chopard. - Но мы, как компания, продвигающая свою программу устойчивого развития, также несем ответственность за то, чтобы привлекать покупателей, обсуждать с ними эти вопросы, чтобы повысить их осведомленность и дать им возможность влиять на свой потребительский выбор".

Полин Эвекуз, руководитель отдела корпоративного устойчивого развития Chopard Euronews

Всего в этом году на Гран-при представлено 56 брендов.

Еще один швейцарский регион - Шаффхаузен, расположенный недалеко от границы с Германией, - и совсем другая часовая вселенная: это родина IWC, трех важных букв для любителей часов. Компания, известная своими передовыми разработками и материалами, также представляет четыре модели.

Включая двое часов с вечным календарем авиаторские Lake Tahoe с белым керамическим корпусом и элегантные Portofino, под циферблатом которых скрывается жемчужина часовой техники.

"В нас всегда сидит идея, что все, что мы здесь создаем, переживет время, - говорит Кристиан Кнуп, креативный директор IWC Schaffhausen. - И это "вне времени" не только говорит о прочности и долговечности материалов и работ, но и отражает мечту многих наших клиентов, которые покупают изделия, рассчитанные на несколько поколений. Для меня наши вечные календари являются идеальным воплощением этой мечты".

IWC также представляет две долгожданные версии своей культовой модели - Ingenieur, придуманной легендой часового дизайна Джеральдом Джентой почти 50 лет назад.

Кристиан Кнуп, креативный директор IWC Schaffhausen Euronews

"Каждая новая коллекция стоит между прошлым и будущим, - продолжает Кнуп. - Мы отдаем дань уважения тому, что делает IWC, тому, что узнаваемо, тому, что ассоциируется с маркой, и в то же время вносим множество идей и удивляем наших клиентов инновациями. И эта идея, заключающаяся в очень чистом и скромном дизайне в сочетании с высочайшей точностью и надежностью, по-прежнему лежит в основе многих часов, представленных в нашем портфолио сегодня".

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В преддверии главной церемонии, которая состоится 9 ноября, на территории выставки проводятся мероприятия культурной программы, призванные передать страсть к часовому искусству всем, в том числе - самым маленьким.