Кремниевый лес Подляшье

Подляское воеводство Польши рассчитывает на квалифицированных выпускников для реализации своей высокотехнологичной концепции - по примеру заокеанской Кремниевой долины

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Подляское воеводство Польши отличается богатой природой и обилием лесов. Но теперь он стремится стать своего рода "Кремниевым лесом", благодаря расцвету технологической и ИТ-сферы.

В основе инновационной и инвестиционной концепции Подляского региона лежат инновации. По данным сайта investinpodlaskie.pl, он стремится оплодотворить экосистему, в которой уже занято более 10 000 человек в ИТ-секторе, включая более 4000 разработчиков программного обеспечения.

В этом выпуске программы "Фокус" мы узнали о международной группе компаний TenderHut, которая имеет свои корни в Подляшье. Одна из 15 входящих в нее компаний, Holo4Labs, разработала передовую технологию дополненной реальности, помогающую ученым отказаться от ручной работы, отнимающей много времени. Компания утверждает, что ее высокотехнологичные очки могут помочь сократить сроки разработки лекарств на три года.

Мацей Фальковски, руководитель отдела продуктов, Holo4Labs Euronews

Мы также посетили Медицинский университет Белостока и Белостокский технологический университет, расположенные в столице воеводства, чтобы узнать о роли инноваций в обучении студентов. Мы узнали о том, как налаживается сотрудничество между научными и коммерческими кругами, помогающее вывести идеи из лабораторий и аудиторий в реальную жизнь.

А еще мы встретились с Photon - интерактивным роботом, помогающим познакомить школьников с технологиями. Это детище выпускников Подляшья. По данным компании Photon Education, создавшей этот робот, в настоящее время в Европе и США в учебных классах установлено 60 000 роботов. Компания Photon развивается, но хочет сохранить верность своим региональным корням.

Photon - интерактивный робот, помогающий познакомить школьников с технологиями Euronews

Заглядывая в будущее, Подляшье рассчитывает на квалифицированных выпускников для реализации своей высокотехнологичной концепции. Но в регионе признают, что обеспечение их достаточного количества - задача, которую еще предстоит решить.