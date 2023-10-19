Взаимозаменяемость лекарственных препаратов: что это и как это работает?

В Европейском агентстве по лекарственным средствам рассказали, почему на фармацевтическом рынке ЕС будет больше биоаналогов.

Слышали ли вы когда-нибудь о понятии "взаимозаменяемость" в медицине?

Мы обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы понять, что это такое и что это значит для пациентов и систем здравоохранения в странах ЕС.

Главный медицинский директор регулятора Штеффен Триструп рассказал нам некоторые подробности.

"Это сложное слово. Взаимозаменяемость означает, что вы можете поменять один препарат на другой. И когда мы говорим о взаимозаменяемости биоаналогов, мы имеем в виду, что пациенты, уже получающие лечение референтным препаратом, могут быть переведены на его биоаналогичный вариант или даже могут быть переведены с одного биоаналога на другой. И, в конце концов, можно сразу начать терапию с биоаналога, чтобы не переходить на него с оригинального препарата", – поясняет Триструп.

По словам эксперта, большим преимуществом является экономия средств.

"Терапевтического преимущества нет, поскольку эти лекарства идентичны, они обладают одинаковой эффективностью и безопасностью. Но появляется дополнительная возможность, поскольку они, как правило, стоят дешевле, поэтому система здравоохранения может сэкономить деньги и предложить терапию большему числу пациентов", – подытожил он.

Реформа фармацевтической отрасли

В начале этого года Еврокомиссия предложила пересмотреть фармацевтическое законодательство, действующее в 27 странах блока.

Реформа направлена на достижение следующих основных целей: