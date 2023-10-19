Подляшье стремится стать центром инвестиций и инноваций

Подляское воеводство, расположенное на северо-востоке Польши, становится все более привлекательным регионом для ведения бизнеса

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От деревообработки и строительства до агропродовольственного сектора: у Подляшья - амбициозные планы стать центром инвестиций и инноваций.

Подляское воеводство, расположенное на северо-востоке Польши, известно своей природной красотой, в том числе обилием лесов. Но это также регион, который стремится заявить о себе как о месте для ведения бизнеса, в том числе благодаря росту отечественных предприятий, которые заявляют о себе на мировом уровне.

В этом выпуске программы "Фокус" мы посетили деревню Орла, чтобы узнать, почему шведская компания IKEA выбрала именно этот регион для размещения своего производства, где изготавливаются древесноволокнистые плиты высокой плотности, используемые для производства мебели, которая продается по всему миру.

Мы также заглянули на семейное предприятие в городе Кольно, занимающееся изготовлением контроллеров для игровых устройств на заказ, и узнали о его планах по расширению глобальных продаж за пределы Европы и США, в том числе в Азию.

Подляское воеводство, известное как "зеленые легкие" Польши, также хочет играть более значительную роль в агропродовольственном секторе, способствуя повышению эффективности и устойчивости путем внедрения технологий.

Мы побеседовали с президентом компании, производящей продукты питания из зерна, полученного на месте, и узнали, как она уже инвестирует в свое "умное" будущее.

Заглядывая в будущее, мы узнали, что Подляшье надеется стать альтернативным рынком для инвесторов, в том числе для тех, кто стремится вести бизнес поближе к дому. И это после пандемии COVID-19, которая оказала огромное влияние на цепочки поставок.