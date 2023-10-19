СДВГ может повышать риск развития деменции — исследование

Новые исследования показывают, что люди с диагнозом СДВГ более подвержены риску развития деменции в пожилом возрасте, чем люди без него.

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Взрослые, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), могут быть подвержены повышенному риску развития деменции в более позднем возрасте, говорится в новом исследовании.

СДВГ — это нарушение нервно-психического развития, для которого характерны невнимательность, гиперактивность и импульсивность. По мнению исследователей, иногда оно возникает во взрослом возрасте.

Группа специалистов из Института здоровья мозга (Rutgers Brain Health Institute, BHI) проанализировала данные более чем 100 000 пожилых людей в Израиле за 17 лет, с 2003 по 2020 год. Затем они проследили за тем, как с возрастом у них развивалась деменция.

Выяснилось, что у взрослых с диагнозом СДВГ вероятность развития деменции почти в три раза выше, чем у других. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

"Определив, подвержены ли взрослые с СДВГ повышенному риску развития деменции и могут ли лекарства и/или изменение образа жизни повлиять на риск, результаты этого исследования могут быть использованы сиделками и лечащими врачами", — сказал соавтор исследования Михал Шнайдер Бири.

По данным благотворителей, от 3 до 4% взрослых англичан страдают СДВГ, в США этот показатель примерно такой же. Во всем мире этим заболеванием страдают миллионы взрослых.

"Данное исследование не может описать, существует ли причинный механизм, и если да, то какой", — сказала профессор Саутгемптонского университета Роксана О Караре. Она не принимала участия в исследовании.

Полученные результаты — это "отправная точка" для дальнейшего изучения этого вопроса, добавила она.

Исследователи предположили, что СДВГ у взрослых может проявляться как неврологический процесс, нарушающий способность человека компенсировать снижение когнитивных способностей в более позднем возрасте.

Исследование также предполагает, что лечение СДВГ с использованием психостимуляторов может способствовать снижению риска развития деменции у взрослых людей с СДВГ.

Психостимуляторы обычно стимулируют различные нейротрансмиттеры в мозге, в частности дофамин и норэпинефрин. Они могут улучшать концентрацию внимания, снижать импульсивность и устранять симптомы чрезмерной сонливости.

Тем не менее исследователи подчеркнули необходимость дальнейших исследований.

Растущий объем доказательств

Новое исследование дополняет другие работы, в которых была обнаружена связь между СДВГ и деменцией.

В прошлом году исследование с участием трех миллионов жителей Швеции, родившихся в период с 1932 по 1963 год, показало, что вероятность развития деменции у людей с СДВГ почти в три раза выше.

Кроме того, у людей с СДВГ в шесть раз чаще развиваются легкие когнитивные нарушения.

В 2021 году было проведено исследование двух миллионов человек, родившихся в Швеции в период с 1980 по 2001 год. Оно показало, что родители, бабушки и дедушки людей с СДВГ подвержены более высокому риску развития деменции, чем те, у кого дети и внуки не страдают СДВГ.

Эти исследования не позволили установить причинно-следственную связь между СДВГ и деменцией, а скорее выявили взаимосвязь между ними.