Марокко: землетрясение не отпугнуло туристов, в планах - привлечь новых

В Марракеше прошла ежегодная встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка. Страна переживает трудные времена в связи с недавним землетрясением, но полна решимости возобновить развитие, сделав туризм своей движущей силой.

Вотум доверия

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Это второй случай, когда африканская страна принимает у себя ежегодный слет и МВФ и Всемирного банка. На этот раз в Марракеш приехали свыше 10 тысяч человек. После разрушительного землетрясения 8 сентября рассматривался вопрос о смене места проведения форума. Однако обе организации решили подтвердить свое доверие Марокко.

"В последние четыре недели мы увидели, как марокканские власти и гражданское общество сумели быстро восстановить страну, - говорит Джихад Азур, директор департамента МВФ по странам Ближнего Востока и Центральной Азии. - У нас была возможность посетить пострадавший район, и он очень впечатляет. Студенты там вернулись к учебе".

Марокко - одно из ведущих туристических направлений в мире. В 2022 году страна приняла около 11 миллионов туристов. Почти 550 тысяч человек непосредственно заняты в туристическом секторе, что составляет 15% всего трудоспособного населения. Опасения, что землетрясение приведет к сокращению потока туристов, оказались ошибочными. В нынешнем сентябре Марокко посетили свыше 960 тысяч туристов, что на 7% больше, чем в сентябре 2022 года.

Фатим-Захра Аммор, настроена оптимистично. Euronews

Фатим-Захра Аммор, министр туризма королевства, убеждена: "Очень важно донести до всего мира, что ситуация не просто под контролем, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Что касается притока туристов, то мы отслеживали бронирования и отмены, так вот, в целом, ситуация неплохая. Здорово и то, что туристы, которые в тот момент были в Марокко, начали делиться в социальных сетях отзывами о реальной ситуации, это очень помогло донести до людей положение дел в Марракеше".

Власти Марокко рассматривают приток гостей как своего рода вотум доверия, который также подтверждает эффективность мер, принятых после землетрясения. Страна поставила задачу удвоить число туристов к 2030 году, когда она вместе с с Испанией и Португалией будет принимать Чемпионат мира по футболу.

За новыми впечатлениями

"Мы считаем, что у туризма в Марокко большое будущее, - продолжает министр. - Мы опираемся на амбициозную задачу - удвоить число гостей в Марокко к 2030 году, а это - 26 миллионов человек. Мы выстраиваем наше предложение вокруг опыта, который ждет путешественника - это, например, пляж, солнце, океанские волны, культурная гастрономия. Таким образом, предложение строится вокруг впечатлений, а не направлений".

Гостеприимство риадов. Euronews

Ежегодная встреча дала значительный толчок развитию гостиничного сектора Марракеша. Помимо крупных отелей, город знаменит своими риадами. В прошлом это были многоэтажные дома, сосредоточенные вокруг открытого двора с фонтаном, обычно в таких жили самые состоятельные горожане, торговцы.

В настоящее время многие из них превратились в бутик-отели. Вадий Бежуж управляет одним из них. "В эти дни мы принимали много туристов, приехавших на конференцию, что придает импульс развитию экономики, - рассказал он. - В Марокко пройдет еще много мероприятий, и, я уверен, появится больше отелей, способных принять всех гостей, особенно в расчете на Чемпионат мира по футболу 2030 года".

В текущем году страна уже приняла в общей сложности свыше 11 милионов туристов, что превышает показатели за весь 2022 год. И сейчас, в октябре, Марракеш полон посетителей. На местных базарах туристы покупают специи и сувениры и делятся впечатлениями. Анна не скрывает восхищения. "Моя мама сказала, что это самая красивая страна, которую она когда-либо посещала. Поэтому я просто обязана была приехать,чтобы увидеть все своими глазами. Здесь очень красиво - оживленно, вкусно пахнет, мне здесь очень нравится, просто здорово!"

В плане развития турсектора, который определит лицо отрасли на ближайшие десятилетия, страна учитывает и климатические задачи, делая акцент на устойчивость.