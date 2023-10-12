Освоить неосвоенное: Киншаса берет курс на рост агросектора, чтобы накормить людей

Демократическая Республика Конго обладает огромными ресурсам: ее территория в 4 раза превышает площадь Франции, она имеет потенциал агросектор, способный прокормить четверть населения Земли, запасы пресной воды. Но в стране остро не хватает продовольствия.

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Богатства ДРК меркнут на фоне продовольственной безопасности, от которой страдают 27 миллионов человек. Ежегодно страна тратит миллиарды долларов на импорт еды. Как можно решить эти проблемы? Об этом шла речь на форуме AgriBusiness в Киншасе

Ставка на агро

Для снижения уровня бедности приоритет отдан росту агросектора по сравнению с другими отраслями. Форум создал экосистему, включающую финансы, промышленность, энергетику и инфраструктуру. Ставки делаются на экономические, социальные и экологические факторы.

"У нас больше нет времени говорить о потенциале, мы должны действовать безотлагательно", - говорит Николя Казади, министр финансов ДРК. - Задача сельского хозяйства базируется на трех столпах. Первый - это инфраструктура. Второй - управление и условия ведения бизнеса. Третья - культура предпринимательства местного населения и способность привлекать иностранный капитал. Мы должны это сделать, потому что слишком долго и слишком сильно полагались на горнодобывающий сектор, который не будет существовать вечно. Что касается сельского хозяйства, то там перспективы как раз вечны. И сейчас, как никогда, настало время воспользоваться благоприятной ситуацией в горнодобывающем секторе, построить что-то другое, диверсифицировать экономику, опираясь на самый надежный и самый устойчивый ресурс - сельское хозяйство и агропромышленный комплекс".

Рост за 10 лет

Правительство приступило к реализации программы реформ, направленной на развитие частных инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Десятилетняя стратегия направлена на повышение производительности труда фермеров и человеческого капитала, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, совершенствование управления. Плюс - расширение сотрудничества между операторами и национальными, международными экономическими органами.

"Мы работаем как с государственным, так и с частным сектором, - говорит Мэри Портер Пешка, региональный директор по Восточной Африке Международной финансовой корпорации, агентства Всемирного банка. Недавно мы завершили серию углубленных исследований по ключевым сельскохозотраслям. Кроме того, мы работаем в инвестиционном направлении, предоставляя кредиты и участвуя в акционерном капитале фермерских хозяйств страны. Сочетание этих элементов и правильной государственной политики позволит продвинуться вперед".

Стране необходимо увеличить производство продовольствия для 100 миллионов жителей и стимулировать экспорт. В агросекторе занято около 70% населения, а его доля в ВВП составляет 20%. Несмотря на такой потенциал, в Демократической Республике Конго низкая урожайность: 51 из 80 миллионов га пахотных земель не используется.

Нет опции "Не получилось"

"Мы призываем предпринимателей ознакомиться с законами, - говорит Энтони Нкинзо Камоле, директор Национального агентства по привлечению инвестиций. - Они должны знать, как составить бизнес-план. У них должны быть проекты, которые можно финансировать, им следует освоить то, что мы называем финансовым управлением проектами. Сегодня, имея 80 миллионов гектаров пахотных земель, мы должны сократить масштабы недоедания. Поэтому у нас нет опции "Не получилось".

Благодаря такой активной политике по всей стране появилось шесть крупных площадок по выращиванию продукции для местного потребления. Одна из них - компания Bio Agro-Business, расположенная в провинции Центральное Конго. Фирмы производит длиннозерный рис с использованием агропромышленного подхода и проводит обучение в сельских районах. "Наши агроинженеры приезжают, чтобы помочь фермерам повысить урожайность, - говорит Биека Бьенвену, менеджер компании. - Мы даем им семена, а затем предоставляем технику для работы. Еще покупаем их продукцию, чтобы они лучше жили".

Такие инкубаторы развивают частное предпринимательство на местах, позволяя молодым предпринимателям размещаться на земельных участках вокруг производственных площадок. В условиях глобального экологического кризиса и кризиса безопасности Демократическая Республика Конго сделала сельское хозяйство основой своего экономического развития.