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Новые лекарства станут доступнее: ЕС обещает ускорить их выход на рынок

Совместно с The European Commission
Новые лекарства станут доступнее: ЕС обещает ускорить их выход на рынок
Авторское право euronews
By Euronews
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Путь от идеи до производства нового лекарства занимает годы, порой десятилетия. Еврокомиссия обещает помочь лабораториям активнее привлекать инвесторов и лучше взаимодействовать с рынком. Пациенты смогут быстрее получать инновационные лекарства.

Innate Pharma - биотехнологическая компания, основанная в 1999 г. и разрабатывающая иммунотерапию для онкологических больных. В ее лаборатории в Марселе работают 200 человек: задача их исследований - побудить иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.

"Мы пытаемся стимулировать иммунную систему, которая представляет собой комплекс защитных мер организма против вирусов и бактерий, а также против рака", - говорит Эрик Вивье, научный директор Innate Pharma, - Наша цель - заставить ее справиться с  раком, любой онкологией -  лейкемией, лимфомами или твердыми опухолями".

Один из разработанных компанией препаратов против рака легких проходит третью, завершающую, фазу клинических испытаний - важный этап перед получением окончательного разрешения.

Как и для других европейских малых и средних предприятий, инновации здесь в приоритете. Но путь к ним долог и часто полон подводных камней. "Разработка лекарственного препарата - очень длительный процесс, который в лучшем случае займет около 10 лет, - рассказывает Мондер Махджуби, генеральный директор. -  Еще это очень затратно: стоимость продукта, находящегося в разработке - от доклинических исследований до выхода на рынок - составляет не менее миллиарда евро. И, наконец, это риск, так как процент неудач чрезвычайно высок. Из каждых 100 отобранных молекулярных соединений до финиша доходят 4 или 5".

В Европе фармкомпании, ориентированные на инновации, суммарно инвестируют в исследования до 37 миллиардов евро в год. В секторе создано около 800 тысяч прямых рабочих мест. Тем не менее по темпам развития отрасли ЕС  уступает другим державам и регионам. В период 2016-2020 годов число создаваемых химических и биотехнологических компаний здесь сократилось по сравнению с предыдущей пятилеткой, тогда как в США и Японии оно выросло.

Пытаясь переломить тенденцию, Еврокомиссия предложила новые правила игры, призванные обеспечить более простую и эффективную научную и инвестиционную экосистему для  всех участников рынка - от крупных корпораций до самых малых лабораторий.

В отношении лекарств для терапии нового поколения реформа предполагает преобразования в  работе Европейского агентства по лекарственным средствам. По словам его генерального директора, Эмер Кук, речь идет в том числе и о совершенствовании процедур - так, чтобы инновации быстрее превращались в реальные продукты для пациентов. "Мы стараемся сканировать горизонт, смотрим и анализируем возможные сценарии, спрашиваем себя, готовы ли мы, - поясняет Кук. - Нам важно понимать, готова ли система и есть ли у нас необходимый опыт? Идет ли речь о незакрытой медицинской потребности? Мы стараемся как можно раньше наладить взаимодействие с разработчиками, направить их в нужное русло. Для этого проводятся деловые встречи, на которых мы получаем представление о векторе развития. У нас есть и так называемая Целевая группа по инновациям, куда мы приглашаем людей с идеями: слушаем их стараемся подсказать, какой путь будет правильным".

Европейская федерация фармацевтической промышленности также согласна: в секторе есть потребность совершенствования. Генеральный директор Натали Молл требует принятия смелых мер. "Мы в Европе потеряли около 25% глобальных инвестиций в НИОКР  за последние 20 лет  Да, здесь они сократились на четверть, уйдя в США и Китай, - констатирует она. - Если мы хотим вернуть деньги, нужно создать для инвесторов условия предсказуемости и привлекательности, а в настоящее время Европа не готова к этому, и это  тревожно. Очень важно, где именно проводятся исследования. Потому что исследования - это еще и  клинические испытания. А с ними пациенты сразу получают доступ к лекарствам.  Получается, что вся система здравоохранения настраивается на инновации".

Исследователи Innate Pharma надеются, что их усилия по созданию нового препарата против рака легких вскоре приведут к результатам. "Мы на заключительном этапе, - говорит Эрик  Вивье, - сейчас мы проверяем эффективность молекулы, которую создавали в течение многих лет, на очень большом количестве пациентов. Мы ожидаем результатов в ближайшие месяцы, но все это - весьма долгая история".

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