ИИ-модель упрощает удаление опухоли молочной железы – учёные

Разработанная в США ИИ-модель может определить, все ли раковые клетки были удалены во время операции. Это сократит время на маммографическое исследование и позволит пациентам избежать повторных операций.

РЕКЛАМА

Исследователи из США разработали новую модель искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет определить, удалил ли хирург всю раковую ткань во время операции по удалению злокачественной опухоли молочной железы.

По мнению учёных, это может повысить вероятность полного удаления патологической ткани и позволит пациентам избежать повторных операций, когда время уже упущено.

Ускорение процесса для пациентов

Это позволит избежать повторного обращения пациентов для проведения второй или третьей операции. Кристалин Галлахер доцент Университета Северной Калифорнии

После того как хирург удаляет раковую опухоль и небольшое количество здоровой ткани вокруг неё, ткань исследуется специалистами с помощью маммографических снимков, сделанных сразу после резекции.

Гистолог смотрит, остались ли раковые клетки на краю удалённой ткани.

Однако, по словам авторов исследования из Университета Северной Каролины (UNC), подобные исследования могут занимать до недели.

"Некоторые виды рака можно почувствовать и увидеть, но мы не можем увидеть микроскопические раковые клетки, которые могут присутствовать на краю удалённой ткани", – отмечает старший автор исследования Кристалин Галлахер, доцент UNC.

"Наш инструмент искусственного интеллекта позволит более точно анализировать опухоли, удаляемые хирургическим путём в режиме реального времени и повысит вероятность того, что все раковые клетки будут удалены во время операции", – добавила она.

ИИ-модель работает не хуже человека

Разработанная ИИ-модель учится на большом объёме данных – в данном случае на сотнях маммографических снимков и соответствующих заключениях врачей.

В итоге модель смогла отличить на снимках положительные поля от отрицательных. По словам учёных, по сравнению с точностью человеческой интерпретации, она работала так же хорошо или даже лучше, чем люди.

Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Surgical Oncology.

"Это станет хорошим подспорьем в больницах, которые, возможно, не имеют такого экспертного потенциала", – сказал Шон Гомес, соавтор исследования и профессор биомедицинской инженерии и фармакологии.

"Вместо того чтобы делать предположения, хирурги могут воспользоваться помощью искусственного интеллекта, обученного на сотнях или тысячах изображений, и получить немедленную обратную связь по проведённой операции, чтобы принять более обоснованное решение", – добавил он.

По данным Cancer Research UK, лечение рака молочной железы в большинстве случаев начинается с хирургического вмешательства.

По словам исследователей, для клинического применения модели необходимо провести дополнительные испытания, после этого она может оказаться полезной для больниц с ограниченными ресурсами.