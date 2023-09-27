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Учены обнаружили новый вирус в Марианской впадине — на глубине в 8900м

Ученые проводят исследования на глубине 6000 м в Марианской впадине в 2016 году
Ученые проводят исследования на глубине 6000 м в Марианской впадине в 2016 году Авторское право Image courtesy of the NOAA Office of Ocean Exploration and Research, 2016 Deepwater Exploration of the Marianas
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Исследователи считают, что новый вирус, обнаруженный в Марианской впадине, может быть самым глубоководным бактериофагом, обнаруженным в океане.

Группа ученых обнаружила, возможно, самый глубоко расположенный в океанах Земли вирус. 

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Его нашли в отложениях, взятых с глубины 8900 м в Марианской впадине Тихого океана. Эта впадина является самым глубоким местом на Земле — 11 000 м вниз вблизи Марианских островов.

"Насколько нам известно, это самый глубоководный из известных изолированных фагов в Мировом океане", — заявил морской вирусолог Мин Ванг.

Группа специалистов из Океанического университета Китая опубликовала результаты исследования на прошлой неделе в журнале Microbiology Spectrum.

Недавно обнаруженный глубоководный вирус, получивший название vB_HmeY_H4907 — бактериофаг, то есть заражает другие бактерии и реплицируется внутри них.

Этот бактериофаг поражает бактерии Halomonas, которые в изобилии встречаются в Марианской впадине, Антарктиде и в гидротермальных источниках — трещинах на морском дне, через которые выходит нагретая вода.

Геномный анализ вируса позволяет предположить, что он схож со своим бактериальным хозяином и широко распространен в океане.

Исследователи утверждают, что новый бактериофаг относится к новому семейству вирусов под названием Surviridae.

Вирус был обнаружен в хадальной зоне океана, глубина которой — от 6 до 11 тыс. метров, названной в честь греческого бога подземного мира Аида.

"Недавние исследования показали огромное разнообразие, новизну и экологическую значимость хадальных вирусов. Однако до сих пор были выделены только два штамма хадальных вирусов", — говорится в исследовании.

По словам ученых, идентификация нового бактериофага увеличиввает понимание того, как вирусы в этой части океана ведут себя в суровых условиях, в том числе благодаря коэволюции с бактериальными хозяевами.

В хадальной зоне обитает несколько уникальных организмов, способных адаптироваться к экстремальным условиям низких температур, высокого давления и недостатка света в морских глубинах.

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По словам морских вирусологов, в настоящее время они ищут другие новые вирусы в экстремальных условиях.

"Экстремальные условия открывают оптимальные перспективы для обнаружения новых вирусов", — говорит Ванг.

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