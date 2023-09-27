Спортивные единоборства: как технологии помогают миллиардной индустрии?

Индустрия ММА идёт в гору, во всем мире уже около 300 миллионов фанатов. Euronews поговорил с основателем крупнейшей организация по смешанным единоборствам в Азии о том, как цифровые технологии помогают развивать его спортивную империю.

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Боевые виды спорта переживают настоящий бум, а технологии, создающие атмосферу полного погружения, помогают этой индустрии завоёвывать публику по всему миру.

Проведение боёв по смешанным единоборствам – конкурентный рынок. Такие гиганты, как UFC и ONE Championship стоят больше миллиарда долларов. Капитализация организации UFC, базирующейся в Лас-Вегасе, составляет 10 млрд долларов, в то время как сингапурский промоушн ONE Championship Чатри Ситиодтонга оценивается в 1,4 миллиарда.

Взрыв популярности ММА благоприятно сказывается и на результатах других компаний, таких как Bellator и Лига профессиональных бойцов (PFL).

И теперь основная борьба между брендами идёт за то, как именно мы будем получать контент. Стриминговые платформы и социальные сети стали полем битвы, на котором решается будущее индустрии. По оценкам, в настоящее время за боями ММА регулярно следят порядка 300 млн человек.

Больше всего поклонников у смешанных единоборств в таких странах, как США, Великобритания, Бразилия, Сингапур и Китай. И всё больше смельчаков решаются сами выйти в октагон! В прошлом году только в США рынок студий и клубов боевых искусств оценивался в 9 млрд долларов.

"Потреблять контент, который точно доставит вам удовольствие"

Чатри Ситиодтонг – основатель и генеральный директор ONE Championship. Мы поговорили с ним о росте, конкуренции и о том, как, по его мнению, технологии помогают ведущим спортивным брендам стать более устойчивыми к рецессии.

"Миллениалы и зумеры живут в телефоне, – говорит Чатри Ситиодтонг. – Если вы будете скролить видео в TikTok, Instagram, Facebook, вы не сможете как следует разглядеть теннисный мяч, баскетбольный мяч или шарик для пинг-понга. Да что там, и футбольный мяч вы толком не увидите, вы не досмотрите до конца гонку "Формулы-1", в которой пилоты должны проехать 200 кругов. Это будет слишком долго, или вы просто физически не сможете увидеть мяч. Можно увидеть жест, бросок, нокаут от удара головой. Контент в виде нарезки, прямой эфир, вот что такие боевые виды спорта в наше время – три раунда, и пошли дальше".

По словам основателя ONE Championship, у зрителя должна быть возможность выбирать, выступления каких бойцов вы хотите увидеть: "Не нужно тратить три, четыре или восемь часов своего времени. Вы просто потребляете контент, который понимаете и который точно доставит вам удовольствие".

Чатри Ситиодтонг во главе MMA-империи. Euronews

Сила технологий и сила спорта

Ситиодтонг рассказал о недавнем событии, которое вызвало у него гордость: "Несколько месяцев назад, когда мы проводили одно из мероприятий, мы заняли первое место в трендах новоиспечённого X в США и во всём мире. В те же выходные мы были номером один на DouYin, китайской версии TikTok. Это разные культуры, разные языковые сообщества, и всё же в течение одного уикэнда мы доминировали в обеих странах. В стране с населением 1,4 млрд и в стране с населением 350 млн человек".

"В этом сила цифровых технологий и сила спорта, – убеждён предприниматель. – Это одно из преимуществ One, и именно это делает нас сегодня крупнейшей в мире компанией, продвигающей спортивные единоборства, по количеству зрителей и вовлечённости, если верить данным рейтингового агентства Nielsen".

"Нашему успеху способствуют и правильные ценности, которые транслируют наши герои. Это на самом деле герои, вдохновляющие целые страны, вдохновляющие весь мир своей историей. Это ценности порядочности, скромности, чести, уважения, мужества, дисциплины и сострадания, которые являются основой боевых искусств. И я думаю, что роль ONE Championship в распространении этой этики по всему миру велика", – добавил он.

Не тесно ли на рынке?

Впечатляющий рост этого сектора связан с развитием глобальных брендов и новейшими технологиями потокового вещания. В то время, как всё больше людей интересуются такими практиками, как джиу-джитсу, бокс и муай-тай, есть ли на этом рынке для малых предприятий?

Самуэль Карнейру – тренер по боевым искусствам и один из тех, кто решил превратить свою страсть в бизнес. Он основал свою школу в Дохе.

"В будние дни здесь обычно очень многолюдно, – говорит он. – Мы проводим множество занятий: джиу-джитсу, тайский бокс, ММА, дети здесь тоже осваивают муай-тай и джиу-джитсу. В этом зале мы проводим любительские соревнования. Здесь же выступали несколько моих учеников. А вы знаете, когда восемнадцатилетние ребята участвуют в поединке, все их школьные друзья, а иногда даже учителя приходят за них болеть. Им нравится видеть, как их друзья побеждают, как они борются, и это расширяет аудиторию".

"Я думаю, что здесь, на Ближнем Востоке, у ММА огромный потенциал, поскольку это новый вид спорта, как это было в самом начале в Бразилии и в США. Так что с чего-то надо начинать", – добавил он.

Пакетное будущее

Но каково будущее ММА – станут ли смешанные единоборства "мейнстримными" видами спорта?

Рон Вестфолл из компании Futurum Group, считает, что стриминговые платформы – ключ к росту популярности.

"Пакетирование контента в США – вот, где золотая жила. Уже сейчас половина новых абонентов стриминговых платформ подписаны на какие-то другие услуги. И, конечно, ярким примером является пакет Disney ESPN, – отмечает эксперт. – На мой взгляд, эти тенденции будут усиливаться. Мы увидим всё больше пакетов, включающих, конечно же, спорт, причём не только американский, но и мировой".