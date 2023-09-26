Медицина в ЕС: в каких странах больше всего врачей?

ВОЗ предупреждает о "бомбе замедленного действия" в европейской медицине: врачи стареют, и с каждым годом на одного жителя континента приходится всё меньше медработников.

В 2021 году в Евросоюзе насчитывалось более 1,82 млн практикующих врачей. Согласно последним данным Евростата, на 100 тыс. жителей континента приходится в среднем 136 физиотерапевтов.

РЕКЛАМА

Этот показатель значительно лучше, чем в других регионах мира, хотя между 27 членами блока всё еще существуют значительные различия. Например, в Германии на 100 тыс. жителей приходится 234 физиотерапевта, а в Румынии — всего 12,7.

Эти цифры опубликованы на фоне многочисленных предположений о надвигающейся нехватке медицинских работников, особенно в странах Восточной Европы.

В докладе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре 2022 года, отмечается старение медицинских работников, а резкое увеличение числа хронических заболеваний, приводящее к росту спроса на медицинские услуги, названо "бомбой замедленного действия".

В 13 из 44 стран, включенных в отчет, более 40% врачей были старше 55 лет. Это создает угрозу устойчивости кадрового потенциала.

Несмотря на относительно стабильные показатели, недостаточный набор и проблемы с удерживанием кадров могут ухудшить ситуацию в условиях старения рабочей силы, говорится в докладе.

"Мы не можем больше ждать решения насущных проблем, стоящих перед нашими медицинскими работниками. Здоровье и благополучие наших обществ поставлены на карту — терять время просто нельзя", — заявил в марте региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

Больше всего практикующих врачей — в Австрии

В Австрии на 100 тыс. человек приходится 540 практикующих врачей, это лучший показатель в ЕС.

К практикующим врачам относятся медицинские работники, непосредственно оказывающие услуги пациентам.

Хотя в абсолютном выражении на Германию приходилось более 20% всех врачей ЕС, из-за большой численности населения этот показатель не превышает соседние страны.

Сколько врачей приходится на 100 тыс. человек в разных странах Европы?

Франция, Бельгия и Венгрия демонстрируют самые низкие показатели, не дотягивая до отметки 350 на 100 тыс. жителей.

Италия лидирует по числу обладателей лицензий, но в чем подвох?

Италия имеет наибольшее число лицензированных врачей в ЕС, за ней следуют Швеция и Германия.

РЕКЛАМА

Сколько лицензированных врачей приходится на 100 тыс. человек в разных странах?

Однако эта цифра совпадает с количеством реально практикующих в настоящее время врачей.

Хотя число зарегистрированных медицинских работников в Италии превышает 700 человек на 100 тыс. жителей, рабочая сила стареет, а врачи эмигрируют.

По данным опубликованного в 2020 году в журнале The Lancet исследования, 54% итальянских врачей находятся в возрасте 55 лет и старше и приближаются к выходу на пенсию.

Кроме того, около 1000 врачей ежегодно покидают страну после получения лицензии.