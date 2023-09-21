Детский рак: взрослая терапия не подойдет

Специалисты бьют тревогу: в ЕС не хватает исследований и клинических испытаний специально для детских онкодиагнозов. Они напоминают, что механизмы развития болезни у детей и взрослых отличаются и что просто уменьшить взрослые дозировки неэфективно.

Ежегодно в Европе рак диагностируется примерно у 35 тысяч несовершеннолетних, выявляются в среднем 18 случаев на 100 тысяч детей и подростков. Бельгийский фонд KickCancer поддерживает и финансирует исследования, клинические испытания и лечение именно детского рака.

Дельфин Хинен, руководитель фонда, прошедшая через диагноз сына, рассказывает, почему в Евросоюзе до сих пор не хватает лекарств и протоколов лечения для маленьких онкобольных и каковы возможные пути решения проблемы.

"Механизмы развития детского рака отличаются от механизмов, присущих взрослым. Но есть некоторые виды взрослого рака, которые могут напоминать детский, - поясняет Дельфин. - При этом лекарства, разработанные для взрослых, не принесут пользы детям. Это один из аспектов, который мы надеемся разрешить с помощью текущей реформы в фармацевтическом законодательстве Европейского Союза.

Мы очень надеемся, что каждый раз, разрабатывая новый препарат для лечения взрослых, его проверят и в плане эффективности для маленьких онкопациентов. Пусть название их болезни иное, мы хотим гарантировать проведение соответствующих клинических испытаний, чтобы позволить детям получить пользу от новинок, чтобы как можно большее число больных вылечились.

Нужно, чтобы дети получали более точечное, таргетное лечение с наименьшим количеством долгосрочных побочных эффектов".