"Велосипедизация" в разных странах идёт разными темпами. Лидерами по числу любителей крутить педали считаются Нидерланды и скандинавские государства. Удивительно, но число людей, которые никогда не ездят на велосипеде, тоже велико.

Пешие и велосипедные прогулки - это не только экономичный и экологичный способ передвижения, они к тому же укрепляют физическое и психическое здоровье. Поэтому в Евросоюзе так активно их популяризируют.

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В некоторых европейских странах, таких как Нидерланды и Дания, велосипед стал одним основных видов транспорта.

Как часто европейцы ездят на велосипедах? В каких странах Европы велосипедистов больше и меньше всего? В каких городах созданы для них наиболее комфортные условия?

Этой теме посвящено несколько исследований. Вот краткое резюме некоторых из них.

Велосипед или скутер как основной вид транспорта

По данным опроса Eurobarometer, в 2019 году 8% опрошенных жителей ЕС заявили, что их основное средство передвижения в обычный день - это велосипед или скутер (включая электрические).

В Нидерландах число таких людей на порядок выше - 41%. И это самый высокий показатель в Европе. Далее, причём с большим отставанием, следуют Швеция (21%) и Германия (15%).

Только в семи странах доля активных пользователей двухколёсного транспорта выше, чем в среднем по ЕС. Это Венгрия (14%), Финляндия (13%), а также Дания и Бельгия (в обеих 12%).

В Португалии и на Кипре доля велосипедистов и скутеристов почти нулевая. В Великобритании их всего 2%, во Франции - 3%.

В средиземноморских странах в целом эти виды транспорта наименее популярны, в а в северных странах ЕС - наоборот.

Средиземноморье против Северной Европы: где велопоездки любят больше?

В другом исследовании Eurobarometer, проведённом в 2013 году, задавался вопрос о том, как часто респонденты ездят на велосипеде. Выяснилось, что 29% жителей ЕС делают это не реже одного раза в неделю. Эти цифры варьируются от 3% на Мальте до 71% в Нидерландах.

В странах Средиземноморья и Северной Европы - схожая картина.

За Нидерландами следуют Финляндия (57%) и Дания (56%). В Швеции совершают велосипедные прогулки минимум раз в неделю 42% опрошенных.

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В Венгрии, Германии и Польше этот показатель в районе 40%. Четверо из 10 опрошенных в Австрии и Словакии также заявили, что пользуются двухколёсным транспортом хотя бы раз в неделю.

Во Франции таковых лишь 18%, а в Великобритании - 14% (это 24-е место из 28 стран).

Меньше всех любителей еженедельных велопоездок на Мальте (3%). За ней следуют Кипр (10%) и Греция (12%).

В Европе много тех, кто на велосипеде не ездит

Наверное, это удивит многих, но половина респондентов в ЕС заявили, что никогда не ездят на велосипеде. В некоторых странах их и вовсе больше 70%.

Так, на Мальте 93% ответили, что совсем не крутят педали, далее следуют другие средиземноморские страны, включая Кипр (82%), Португалию и Грецию (по 75%), а также Испанию (73%).

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В Великобритании и Болгарии таковых оказалось 69%. Логично, что самый низкий показатель - в Нидерландах (13%), за которыми следуют три скандинавские страны - около 20%.

Лидеры по регулярности велосипедных поездок - Нидерланды

В Нидерландах примерно 4 из 10 респондентов (43%) ездят на велосипеде ежедневно. Меньше трети опрошенных в Дании (30%) и в Финляндии (28%) тоже пользуются этим видом транспорта каждый день. Средний показатель по ЕС составил 12%.

Только 5% участников опроса во Франции заявили, что каждый день совершают велопоездку, и 4% - в Великобритании.

Велосипед - главный вид транспорта для половины жителей Копенгагена

Согласно данным, собранным Европейской федерацией велосипедистов (ECF), для половины жителей Копенгагена велосипед является основным видом транспорта.

В этом городе на велосипед приходится 49% всех осуществляемых транспортных перевозок в стране.

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Следом идёт Амстердам с 35%. В Хельсинки, Берлине, Любляне, Загребе, Дублине и Стокгольме этот показатель составляет 9% или не многим больше.

Самые комфортные для велосипедистов города находятся в Европе

Copenhagenize Index присваивает городам баллы, исходя из того, насколько комфортные условия для адептов этого средства передвижения созданы там.

В исследовании 2019 года по многочисленным критериям социологи провели оценку более 600 городов с населением свыше 600 000 человек из всех частей света. Большая часть из топ-20 городов - европейские.

Копенгаген возглавляет рейтинг с результатом более 90 баллов, за ним следуют Амстердам (89,3) и Утрехт (88,4).

Во Франции в первую десятку вошли три города. Это Страсбург, Бордо и Париж. Три немецких города также входят в первую двадцатку: Бремен, Берлин и Гамбург.