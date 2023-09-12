EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Транспорт по вызову: автобус приедет, когда нужен пассажиру

Экономия на транспорте плюс комфорт.
Экономия на транспорте плюс комфорт. Авторское право Jaime Velázquez.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В малонаселенных пунктах Испании общественный транспорт следует резервировать. Он приедет, чтобы отвезти человека по нужному маршруту, избегая лишних остановок. Это комфортно и полезно для окружающей среды.

Автобус по вызову

В центральном регионе Испании Кастилия-Леон, одном из самых малонаселенных в Европе, доступ к услугам первой необходимости может быть проблемой. Хосефа Фернандес зарезервировала поездку на автобусе  из Оливарес-де-Дуэро, чтобы проехать 25 км до ближайшего медцентра. Ни один регулярный маршрут не связывает ее деревню с населением в 300 человек с главным городом района. Но благодаря транспортным услугам по требованию сельские общины восполняют дефицит услуг.

РЕКЛАМА

"По правде говоря,  это  очень хорошо работает. Я довольна. Они забирают нас в 11:30 утра  и потом отвозят обратно в Оливарес, - говорит женщина. - Я всегда так  езжу  поликлинику".

 Клиенты могут заказать поездку по телефону или через Интернет. Подобная практика - не просто удобство, это настоящий спасательный круг для сельских жителей, сохраняющих доступ к основным услугам. Снять деньги в банкомате или зайти в супермаркет - для этого здесь  нужен транспорт.

Нет лишним остановкам

Плотность населения Кастилии-Леона  - всего 25 человек на квадратный километр. 90% людей в автономной области проживают в городах с населением менее тысячи человек. В условиях уменьшения количества пассажиров и ограниченности ресурсов региональное транспортное управление нашло удобное решение. Автобусы по требованию-  в отличие от регулярных- ходят  по переменным маршрутам, избегая лишних остановок.

Мария Гонсалес Корраль, советник по мобильности в муниципалитете Кастилия-Леон, рассказывает: "Мы можем добраться до большего количества мест за меньшие деньги. И, конечно, это полезно для окружающей среды: раз мы не проезжаем лишних километров, то и выбросы в атмосферу меньше".

Местные власти внедрили эту услугу 18 лет назад, и с тех пор она привлекла внимание других регионов Испании и других стран, ищущих более эффективные способы наладить транспортное сообщение.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Как увидеть недавно открытую зелёную комету Нисимура, которая вернётся только через 400 лет

Амстердам: шесть недель без авто устроили не всех

"Голубая" луна над Европой: лучшие фото

Транспорт Общественный транспорт Мобильность