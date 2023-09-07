Слабых станет больше: в ЕС ускоряют поиск лекарства от деменции

В ЕС ожидают удвоения армии пациентов с деменцией в ближайшие десятилетия. Как их лечить? Еврокомиссия стимулирует разработки эффективной терапии, обещая фармкомпаниям и ученым солидную поддержку.

"Я стал все забывать"

В 2015 году Джерри Пэйли, госслужащий на пенсии, начал чувствовать неполадки со здоровьем. На тот момент ему было 59 лет. "Я стал все забывать, - рассказывает мужчина. - Порой должен был кому-то что сказать, а что именно - не мог вспомнить".

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Врачи вскоре определили, что Джерри страдает болезнью Альцгеймера. Это - наиболее распространённая форма деменции, описанная немецким психиатром Алоисом Альцгеймером более ста лет назад. Нуала, супруга Джерри вспоминает: "Муж полностью утратил уверенность в себе. Казалось, он потерян. Он совершал ошибки на каждом шагу, делал неверно самые простые вещи".

Нейродегенеративная болезнь, типичная для пожилых людей, обычно начинается именно так - с потери привычных навыков, памяти, способности к ориентированию. Болезнь не поддается излечению, терапия лишь помогает отложить и скорректировать симптомы. Джерри принимает тщательно подобранную линейку препаратов. "Лекарства мне помогают, - утверждает он. - Я много гуляю с собакой, все время на свежем воздухе. Физические упражнения мне полезны".

Больных станет больше

Джерри живет недалеко от Дублина. Он - один из примерно 8 миллионов граждан ЕС, страдающих деменцией. По прогнозам, к 2050 году их число почти удвоится. В отсутствие кардинального лечения пациентам остается лишь бороться за сохранение качества ежедневной жизни.

В ирландском центре The Orchard обслуживается около 30 человек с деменцией. Мэри Хики, руководительница, поясняет: "С таким диагнозом люди могут жить до 25 лет. И, конечно, им хочется жить качественно. Мы рекомендуем проходить медицинское обследование каждые шесть месяцев. Когда видим, что назрела необходимость, советуем обратиться к врачу".

Увеличение продолжительности жизни, старение населения, улучшение поддержки пациентов - все это означает огромные ресурсы, необходимые для обслуживания больных, которые со временем становятся недееспособными. Неслучайно поиск методов лечения, способных предотвратить или замедлить прогрессирование деменции - область едва ли не самых активных исследований в Европе и мире. Однако на сегодня до прорыва еще далеко.

Найти лекарство и снизить цену

Еврокомиссия со своей стороны разработала юридическую основу, чтобы стимулировать фармкомпании наращивать вложения в так называемые "неудовлетворенные медицинские потребности", среди них - и болезнь Альцгеймера. Основным стимулом является дополнительный шестимесячный срок защиты патента на изобретение. Как заверила комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, работающие над этими задачами компании и институты получат и расширенную научную и нормативную поддержку. "Мы просто обязаны поддерживать инновации, поскольку именно они принесут пользу пациентам с такими сложными заболеваниями, как Альцгеймер, - пояснила она. - Важно гарантировать продолжение разработки новых препаратов".

Разработка лекарств - лишь часть задачи, в ЕС должны гарантировать их доступность для всех пациентов. Кормак Кахилл, руководитель отдела исследований ирландского общества больных Альцгеймером, убежден: "Нет смысла создавать новые медикаменты, если наши системы здравоохранения - в Ирландии, да и во всей Европе - не готовы к их приему. Доступ к новинкам очень дорого обойдется для пациентов. Так что мы должны думать о том, как их оплачивать, как поддерживать системы здравоохранения в режиме готовности. И начинать эту работу следует уже сейчас".

Джерри и Нуала надеются, что с прогрессом науки новые препараты станут доступными. Они признают, что сегодня лечение и уход стоят очень дорого.

"Если бы только эта болезнь диагностировалась раньше! - восклицает Джерри. - Так, как это по идее и должно быть: вот вы приходите в раннем возрасте к врачу, он видит у вас зачатки болезни, изменения и должен уметь прервать недуг на начальном этапе, не дать ему развиться в более старшем возрасте, в момент, когда станет поздно, когда все, что вам остается - это принимать поддерживающую терапию. Будь у нас нужные лекарства, мы смогли бы решить эту проблему".