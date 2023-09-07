Болезнь Альцгеймера: спасение в музыке?

С увеличением продолжительности жизни в ЕС растет число страдающих нейродегенеративными болезнями. Для их поддержания крайне важна социализация. Одним из эффективных методов терапии остается музыка.

В ЕС на фоне старения населения и прогресса в науке ожидают удвоения армии пациентов с деменцией в ближайшие десятилетия - до 15 миллионов человек. Чем их лечить, как организовывать уход, учитывая, что некоторые после постановки диагноза могут прожить еще 20 с лишним лет?

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Масштаб проблемы хорошо виден на частном примере Джерри Пэйли. Этот ирландец узнал, что страдает болезнью Альцгеймера 8 лет назад. Тогда ему было всего 59 лет. Джерри и его жена Нуала рассказывают о своей жизни с диагнозом.

"Болезнь нарастала постепенно, - вспоминает Нуала. - Джерри терял чувство ориентации, мог пойти налево, а не направо... Но у мужа всегда была социальная ответственность, и у него до сих пор есть огромное желание помогать людям, делать что-то для других. Ему нравится участвовать в работе Общества больных Альцгеймером".

Речь идет о благотворительной организации, представленной в разных частях Соединенного королевства, где занимаются уходом и исследованиями вокруг дементных больных. "Мы собираемся вместе и поем песни, - рассказывает Джерри. - Мы называем их "наши музыкальными воспоминаниями". Я, наверное, один из самых молодых там. Многие участники довольно пожилые - мужчины и женщины. У нас есть сборник песен. Мы выбираем одну и поем ее. И вы видите, как люди, которым хуже, чем мне, реагируют на музыку. Музыка - хороший метод терапии для людей с деменцией".

Музыка - нить, связывающая прежнего Джерри с тем, каким он стал сегодня, говорит его жена: "Джерри в молодости некоторое время работал диджеем, это было своего рода хобби. У него действительно большой интерес к музыке. Он любит ее слушать и сегодня".