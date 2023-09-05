Просрочка платежей в ЕС наносит ущерб бизнесу: как с ней бороться?

Каждое четвертое банкротство в Европе происходит из-за просрочки платежей - как Еврокомиссия может переломить эту тенденцию?

Несвоевременные платежи вызывают серьезные трудности в работе предпринимателей - это и проблемы с зарплатой, с инвестициями, с денежными потоками, не говоря уже об эмоциональном ущербе.

Объем просроченных платежей - а это платежи предприятий и государственных органов - огромен, ежегодные затраты европейской экономики на них превышают весь ВВП Финляндии.

Модельер Каролин Дарт из компании Start With Gratitude занимается бизнесом по производству одежды во Франции. "Мы регулярно создаем небольшие капсульные коллекции, которые я разрабатываю, - рассказывает Каролин. - Сейчас мы начинаем развивать B2B, то есть продавать бутикам, так что это новая стратегия со своими сильными сторонами, но также с теми, которыми не так легко управлять. Если магазин решил не платить, у нас возникает проблема, а если это умножается на 10 магазинов, то ситуация становится действительно сложной, напряженной. Вы знаете, когда вы работаете в предпринимательской компании, нет никакой гарантии, что вы получите зарплату в конце каждого месяца. Эта работа этим и отличается - требуется много времени и усилий, чтобы отвоевать эти деньги. А если бы вы знали, что в любом случае через 30 дней счет будет оплачен, это бы радикально изменило ситуацию, снизило бы уровень нашего стресса, мы смогли бы спокойно спать".

23 года назад Европа ввела правила защиты кредиторов, в частности, малого бизнеса. Но розничная торговля, строительство, цепочка поставок продуктов питания и другие сферы продолжают страдать.

Погоня за просроченными платежами обходится европейским предприятиям в 275 млрд. евро в год. При этом возникает эффект домино - каждый просроченный платеж влечет за собой еще четыре.

Директива о просроченных платежах гласит, что государственные органы должны расплачиваться в течение 30 дней. А у предприятий есть до 60 дней на погашение задолженности. Компании имеют право на получение процентов за просрочку платежей.

К новой европейской директиве

Пересмотренная европейская директива направлена на развитие культуры своевременных платежей, борьбу с недобросовестной договорной практикой и расширение возможностей малого бизнеса по защите своих прав. В сентябре будут опубликованы предложения, которые затем будут обсуждаться в Европейском парламенте.

Больше всего страдал малый бизнес. Генеральный секретарь ассоциации SMEunited Вероник Виллемс объясняет, почему: "Когда вы производите продукцию или оказываете услуги, но не получаете оплаты при оказании этих услуг своим клиентам, это сказывается на вашем оборотном капитале".

Euronews: "Еврокомиссия пересматривает Директиву о задержках платежей, что бы вы хотели увидеть в новой версии?"

Вероник Виллемс: "Мы хотим, чтобы срок платежей был ограничен. Максимум 60 дней - это наше пожелание - для расчетов между компаниями и 30 дней между компаниями и правительством, то есть для обоих. Это также позволило бы решить проблему нынешней концепции грубой несправедливости, которая является очень расплывчатой".

Строительство - отрасль, наиболее подверженная влиянию несвоевременных платежей. Европейская конфедерация строителей, представляющая малые и средние предприятия строительной отрасли и ремесленников в Европе, рассказала, почему длинные "цепочки создания стоимости" в строительстве приводят к проблемам для тех, кто находится в конце цепочки.

Фернандо Сигчос Хименес, генеральный секретарь Европейской конфедерации строителей: "Иногда возникает несоответствие, связанное с тем, что главный подрядчик, обычно более крупный экономический оператор, вынужден ждать сдачи всего проекта, чтобы расплатиться со всеми его участниками. И это создает дисбаланс сил".

Европейская "зеленая сделка" с ее целевыми показателями по солнечной энергии и "зеленому" строительству оказывают дополнительное давление на строительный сектор.

Ковид, брексит, война в Украине - европейские компании в последние годы подвергаются серьезным ударам. Эффективный пересмотр директивы о просроченных платежах может стать шагом к более надежному будущему.