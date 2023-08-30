Австрийцев пересадят с машин на поезда с помощью климатического проездного

By Euronews

В Австрии действует так называемый "климатический билет" - годовой абонемент, позволяющий ездить на любом общественном транспорте. По замыслу, он выгоднее затрат на личное авто.

Экология за три евро в день

Австрия предлагает гражданам пересесть на общественный транспорт, который меньше загрязняет окружающую среду. Им в помощь - так называемый "Климатический билет" (KlimaTicket) - годовой абонемент, позволяющий неограниченно пользоваться поездами, автобусами, трамваем и метро по всей стране.

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На вокзале в Вене Руперта, жительница австрийской столицы, признается: такой билет - просто "отличный вариант". "Я очень часто езжу между Линцем и Веной, и, конечно, это экономит много времени, потому что поезд идет быстрее", - говорит она.

Стоимость взрослого абонемента - а это 1095 евро в год - в пересчете составляет три евро в день. На фоне роста цен на топливо многие считают это выгодным предложением.

Марк, живущий в Холлабрунне в Нижней Австрии, рассказывает: "Я постоянно езжу на работу на поезде. Затем, уже в Вене, использую абонемент для проезда на других видах транспорта, таких как автобус и трамвай".

"Трудно обойтись без автомобиля".

Климатический билет" продается в Австрии уже около двух лет. Но после первоначального ажиотажа спрос на него, похоже, идет на спад, сегодня лишь 3% обзавелись им.

Кристина, жительница города Вельм, предпочитает покупать билет по необходимости. Неслучайно: на работу она может добраться только на машине, так что абонемент не нужен.

"Я не представляю, как мы с семьей могли бы обойтись без автомобиля", - говорит она. - Думаю, что люди, особенно в сельской местности, еще какое-то время будут нуждаться в личных машинах".

Вопрос удобства

Несмотря на то, что австрийцы чаще других в Европейском Союзе пользуются поездами, некоторые регионы страны, особенно горные, остаются достаточно малодоступными. По данным НПО Verkehrsclub Österreich, "климатический проездной" получил признание в обществе. "Опросы показали, что основная причина его покупки - это отсутствие необходимости беспокоиться о билета при каждой поездке, то есть прежде всего комфорт, - объясняет Михаэль Швендингер, представитель Verkehrsclub Österreich. - Если у вас есть абонемент, вы легко можете пользоваться транспортом где угодно. Это, считаю, то, к чему должны стремиться все транспортные операторы в Европе".

Инициативу Австрии берут на вооружение соседи. Вот уже несколько месяцев аналогичный проездной билет стоимостью 49 евро в месяц доступен и в Германии.