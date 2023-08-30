Несбалансированный микробиом кишечника связан с четырьмя распространенными детскими аллергиями - экземой, астмой, пищевой аллергией и сенной лихорадкой, выяснили ученые.

Ученые, возможно, определили источник наиболее распространенных детских аллергий, к которым относятся экзема, астма, пищевая аллергия и сенная лихорадка.

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В новом исследовании ученые выяснили, что все они могут быть связаны с микробиомом кишечника - сообществом микроорганизмов, таких как бактерии, грибки и вирусы, обитающих в пищеварительной системе.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, должны привести к разработке методов прогнозирования развития аллергии у ребенка, а также способов предотвращения ее развития, считают авторы.

Ученые из Университета Британской Колумбии и Детской больницы Британской Колумбии (Канада) обнаружили, что особенности микробиома кишечника и влияние раннего периода жизни связаны с развитием этих четырех распространенных аллергий.

Хотя эти аллергии имеют свои уникальные симптомы, исследователи хотели выяснить, имеют ли они общее происхождение, связанное с микробиомом кишечника младенцев.

Одна из авторов доклада Чарисс Петерсен отметила, что, хотя аллергии технически являются разными диагнозами, на клеточном уровне они "имеют много общего".

Исследователи изучили клинические данные 1115 детей, за которыми велось наблюдение с момента рождения до пятилетнего возраста. Примерно у половины из них аллергия ни разу не проявлялась, но у 592 детей врач диагностировал одно или несколько аллергических расстройств.

Несбалансированный микробиом кишечника

Изучая образцы кала, взятые при клинических осмотрах в три месяца, а затем в возрасте одного года, ученые обнаружили бактериальную сигнатуру у тех детей, у которых к пяти годам развилась любая из аллергий.

Эта бактериальная сигнатура является отличительным признаком несбалансированного микробиома кишечника, что, вероятно, приводит к нарушению целостности кишечной оболочки и усилению воспалительной реакции в кишечнике.

"Обычно наш организм терпимо относится к миллионам бактерий, живущих в кишечнике, поскольку они делают много полезного для нашего здоровья. Некоторые из способов переноса бактерий заключаются в создании прочного барьера между ними и нашими иммунными клетками, а также в ограничении воспалительных сигналов, которые могли бы побудить эти иммунные клетки к действию", - говорит соавтор исследования Кортни Хоскинсон.

"Мы обнаружили общий сбой в этих механизмах у младенцев, предшествующий развитию аллергии", - рассказала она.

Причиной такого дисбаланса может быть целый ряд факторов, включая диету, способ рождения ребенка, место его проживания и воздействие лекарств, например антибиотиков. Антибиотики могут уничтожить чувствительные бактерии, в то время как грудное вскармливание, как известно, пополняет и обеспечивает необходимой пищей бактерии в кишечнике младенца.

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По словам профессора кафедры педиатрии UBC Стюарта Турви, это позволяет сделать немало выводов.

"Из полученных данных видно, что такие факторы, как использование антибиотиков в первый год жизни, с большей вероятностью приведут к развитию аллергических заболеваний впоследствии, в то время как грудное вскармливание в течение первых шести месяцев является защитой. Это универсально для всех изученных нами аллергических расстройств", - отметил профессор.

Исследователи надеются использовать полученные результаты для поиска методов лечения, корректирующих несбалансированный микробиом кишечника.

Сотни миллионов детей во всем мире страдают от аллергии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья и психики.

По данным благотворительной организации Allergy UK, помимо очевидного риска для здоровья, аллергия может влиять на самочувствие детей и иначе, например вызывать страх перед возможной аллергической реакцией, беспокойство по поводу использования адреналиновых автоинжекторов, проблемы с аппетитом и недостаток сна.