Скорость старения зависит от бактерий в кишечнике - ученые

Новые данные свидетельствуют о том, что повышенный уровень плохих бактерий возможно влияет на ускоренное старение и ухудшение физической формы

Кишечник человека представляет собой сложную экосистему, в которой обитают триллионы микроорганизмов, играющих важнейшую роль в поддержании нашего здоровья.

РЕКЛАМА

Недавние результаты, опубликованные в журнале Developmental Cognitive Neuroscience, показали, что разнообразие микроорганизмов в кишечнике может не только влиять на нашу физическую форму, но и на скорость старения.

По словам профессора Жолта Радака, ведущего автора исследования, открытия, сделанные группой специалистов Венгерского университета спортивных наук, открывают новые возможности для использования пробиотиков в целях укрепления здоровья и долголетия.

Вместе со своей командой в Будапеште Радак изучал взаимосвязь между разнообразием микробиома кишечника, биологическим возрастом - возрастом, определяемым состоянием здоровья в целом, а не количеством прожитых лет, - и физической подготовкой 80 гребцов-любителей.

В рамках исследования каждый участник прошел ряд фитнес-оценок, сдал анализ кала на наличие бактерий в кишечнике, а также кровь для определения биологического возраста с помощью эпигенетических маркеров.

Эпигенетические маркеры - это своеобразные переключатели в ДНК, которые могут контролировать включение или выключение определенных генов и играют важнейшую роль в определении развития, функционирования и реакции наших клеток на окружающую среду.

На качество клеток могут влиять такие факторы, как образ жизни, питание, воздействие окружающей среды, что в конечном итоге сказывается на состоянии здоровья и старении.

Эпигенетические маркеры позволяют ученым измерить этот клеточный спад, что дает возможность сделать снимок наших "эпигенетических часов", или "биологического возраста".

Неожиданные результаты

"Мы обнаружили, что бактерии, вызывающие воспалительные процессы, фактически ускоряют старение, так что если у вас больше таких бактерий, то этот процесс ускоряется", - сказал Радак в интервью Euronews Next, добавив, что ускоренное старение "означает, что вы старше своего хронологического возраста".

Аналогичным образом, анализируя специфические бактерии, присутствующие в микробиоме кишечника гребцов, исследователи обнаружили, что более высокий уровень полезных бактерий коррелирует с улучшением показателей физической формы и замедлением темпов старения.

Напротив, наличие вредных бактерий ассоциировалось с более низкими показателями в фитнес-тестах.

Спортсмены, возраст которых составлял от 38 до 84 лет, принимали участие в международной регате World Rowing Masters Regatta 2019 года, специально разработанной для гребцов-мастеров.

РЕКЛАМА

Важнейшая связь между кишечником и старением

Полученные результаты свидетельствуют о наличии важнейшей связи между бактериями кишечника, воспалением, физической формой и процессом старения, опровергая распространенное мнение о том, что большее количество бактерий означает лучшее здоровье, говорит Радак.

Исследование, однако, не установило причинно-следственных связей. Вполне возможно, что более здоровое питание спортсменов положительно сказывается на количестве полезных бактерий в их кишечнике.

"Я думаю, что эти результаты важны, поскольку сначала нужно выявить взаимосвязь. И затем, конечно, если удастся подтвердить ее, то следующим шагом будет модификация такого обилия плохих бактерий и затем модификация микробиома кишечника, которая позволит, возможно, замедлить старение и вести более здоровый образ жизни", - сказал профессор.

В настоящее время команда Радака проводит повторное полугодовое исследование, в котором специалисты изменили микробиом кишечника гребцов с помощью пробиотиков, чтобы оценить, влияет ли это вмешательство непосредственно на биологический возраст.

Ожидается, что результаты исследования будут опубликованы в начале 2024 года.

РЕКЛАМА

В то же время специалисты работают над другим исследованием с участием 60 олимпийских чемпионов в возрасте от 25 до 102 лет, цель которого - изучить влияние ранних физических нагрузок высокого уровня на процесс старения.

Предварительные результаты уже показали, что у элитных спортсменов эпигенетический возраст моложе хронологического, рассказал Радак в интервью Euronews Next.