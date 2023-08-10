Каждый сделанный за день шаг, если их не меньше четырех тысяч, окажет благотворное влияние на ваше общее состояние здоровья, выяснили ученые в ходе нового исследования.

Прохождение всего лишь 4 000 шагов в день может снизить риск смерти, а чуть менее 2 500 шагов в день - риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Таковы результаты нового анализа данных почти 227 000 человек, полученных в ходе 17 различных исследований, опубликованные в среду в научном издании European Journal of Preventive Cardiology.

Хотя уже давно доказано, что регулярная физическая активность улучшает как психическое, так и физическое здоровье, данное исследование показывает, что количество шагов, необходимых для того, чтобы получать пользу для здоровья, оказалось меньше.

Исследователи под руководством Мацея Банаха, профессора кардиологии Медицинского университета Лодзи (Польша), обнаружили, что польза возрастает по мере увеличения количества шагов.

Увеличение ежедневного количества шагов на 500 в день связано с 7-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а увеличение на 1000 шагов - с 15-процентным снижением риска смерти от любых причин.

Преимущества для здоровья продолжали увеличиваться у людей, проходящих до 20 000 шагов в день.

"Очень важный посыл заключается в том, что если вы не можете быть столь активными по разным причинам, из-за ограниченных возможностей, нехватки времени, работы... пожалуйста, начните даже с небольших умеренных упражнений", - сказал Банах в интервью Euronews Next.

Значительная польза для здоровья

"Даже при небольшом количестве шагов - около четырех тысяч - можно наблюдать значительную пользу для здоровья и значительное снижение смертности, но важно начать как можно раньше", - предупреждает Банах.

Исследователи обнаружили, что наибольшее снижение риска для людей моложе 60 лет происходит при 7-13 тыс. шагов в день, в то время как для пожилых людей этот показатель находится в пределах 6-10 тыс. шагов.

"Не волнуйтесь, если вы недостаточно активны. Просто старайтесь улучшить показатель по количеству шагов в день, поскольку это связано с дополнительными преимуществами для здоровья. Постарайтесь начать как можно раньше: чем раньше начнете, тем лучше будет эффект", - добавил Банах.

Исследования показали, что регулярная физическая активность может улучшить здоровье, предотвратить болезни сердца, гипертонию, диабет и рак, а также снизить риск преждевременной смерти.

Каждый четвертый - не справляется

Однако по оценкам ВОЗ, каждый четвертый житель планеты не выполняет рекомендации по физической активности. Организация рекомендует взрослым от 2,5 до 5 часов физической активности в неделю.

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"До сих пор не было ясно, каково оптимальное количество шагов, - отмечает Ибадете Бытычи из Университетского клинического центра Косова в Приштине, - как с точки зрения точки отсечения, после которой мы можем начать видеть пользу для здоровья, так и с точки зрения верхнего предела, если таковой имеется, и воздействия, которое это оказывает на здоровье людей".

Один из авторов исследования подчеркивает, что "данные по количеству шагов до 20 000 в день были ограничены, поэтому результаты необходимо подтвердить в более крупных группах".

Обсервационное исследование показывает соотношение между количеством шагов в день и снижением риска смерти, но не причинно-следственную связь.

Особо отмечается, что исследователи не обнаружили различий между мужчинами и женщинами, а также зависимости от места проживания.

"Эти результаты могут быть использованы для повышения осведомленности населения о важности физической активности, особенно в таком легко выполнимом виде деятельности, как ходьба", - резюмируют авторы исследования.