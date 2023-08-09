В ходе исследования, охватившего пользователей в 72 странах, учёные Оксфордского университета пришли к выводу, что устойчивого негативного воздействия на самочувствие людей соцсеть не оказывает.

Это самое масштабное научное исследование такого рода. Его результаты, возможно, многих удивят.

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Группа учёных Оксфордского университета не нашла научного подтверждения гипотезы о том, что Facebook наносит психологический вред пользователям в глобальном масштабе.

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society, охватило данные почти миллиона респондентов из 72 стран мира за период с 2008 по 2019 гг. и фактические индивидуальные данные миллионов пользователей платформы.

Исследовательской работа, которой руководили профессора Эндрю Пшибыльски и Матти Вуорре, показало : "нет никаких доказательств" того, что Facebook имеет устойчивое негативное воздействие на самочувствие людей.

"Хотя сообщения о негативных психологических последствиях, связанных с социальными сетями, часто встречаются в научной и популярной литературе, они, в целом, носят скорее спекулятивный, чем убедительный характер", - говорится в публикации.

Facebook безвреден или полезен?

Авторы исследования пошли ещё дальше: они и добавляют, что использование социальной медиаплатформы Марка Цукенберга даже может приносить определённую пользу.

"Мы тщательно изучили все имеющиеся данные и пришли к выводу, что они не подтверждают идею о том, что пользование Facebook связано с вредом. Скорее наоборот: наш анализ показывает, что Facebook, возможно, оказывает позитивное влияние", - сказал Пшибыльски.

Но этот вопрос требует более подробного изучения. Аналитик тут же уточняет:

"Это не означает, что полученные данные свидетельствуют о том, что Facebook благотворно влияет на психологическое состояние пользователей. Скорее, они не подтверждают гипотезу о том, что распространение соцсетей отрицательно сказывается на ментальном здоровье людей в разных странах и разных демографических групп", - добавляет он.

Facebook, насчитывающий каждый месяц почти три миллиарда активных пользователей, по-прежнему самая популярная социальная сеть в мире. Однако в последнее время активно обсуждается вопрос о том, насколько сильно влияют интернет-платформы на людей, особенно - молодёжь.

"Предыдущие исследования были сосредоточены на регионах Северного полушария, - поясняет Вуорре, соавтор исследования.

"Мы первыми охватили максимально широкую географию, анализируя данные об использовании Facebook, наложенные на надёжные данные о самочувствии и здоровье людей. Это позволило получить действительно глобальную перспективу", - отметил он.

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Компания Facebook не заказывала и не финансировала исследование, но предоставила для него данные.

"Нет доказательств негативных ассоциаций"

"Чтобы лучше понять вероятный спектр ассоциаций, мы связали данные о внедрении Facebook с тремя показателями благополучия: удовлетворённостью жизнью, негативными и позитивными психологическими переживаниями", - пояснили социологи.

Негативных ассоциаций выявлено не было, напротив - во многих случаях наблюдались положительные корреляции между Facebook и показателями благополучия.

Также были изучены различия, связанные с возрастом и полом респондентов. Выяснилось, что пользование Facebook чуть более положительно сказывается на самочувствии мужчин. Но эта тенденция малозначима.

Важно отметить, что изучение данных завершилось в 2019 году, до начала пандемии.

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После череды скандалов компания Meta, похоже, решила сделать свою деятельность более прозрачной и начала активнее сотрудничать с научным сообществом.

Так, на днях в журналах Science и Nature было опубликовано несколько работ о том, как алгоритмы компании повлияли на политические взгляды в 2020 году.

"Наши выводы должны помочь направить дебаты вокруг социальных сетей в русло более эмпирических исследований. Нам нужны более прозрачные совместные исследования независимых ученых и технологической индустрии, чтобы лучше определить, как, когда и почему современные онлайн-платформы могут влиять на своих пользователей", - заключил Вуорре.