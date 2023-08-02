В сети TikTok распространились видеоролики, пропагандирующие употребление внутрь альтернативы стиральному порошку и отбеливателю, в которых пользователи ошибочно утверждают, что это вещество не токсично

Боракс, названный специалистами в области здравоохранения "самым глупым трендом", который они когда-либо видели, в последнее время стал довольно широко популярен в узких кругах TikTok. Некоторые пользователи пьют эту альтернативу стиральному порошку и отбеливателю, утверждая, что таким образом очищают свои организмы.

Боракс, известный также как бура, борат натрия, тетраборат натрия или тетраборат дисодия, - это минерал природного происхождения, сочетающий в себе бор, натрий и кислород.

Это далеко не новинка и уже много лет используется в качестве бытового чистящего средства и стирального порошка, а в небольших дозах его можно найти в зубной пасте, косметике и пестицидах.

Но только недавно это вещество обрело самостоятельную жизнь на TikTok, где пользователи стали восхвалять в вирусных видеороликах якобы пользу от употребления минерала внутрь.

Что такое #boraxchallenge и почему он вреден?

По словам пользователей TikTok, добавление щепотки буры в стакан воды может помочь справиться с некоторыми заболеваниями, включая эректильную дисфункцию и камни в почках. Другие утверждают, что принятие ванны с добавлением щепотки буры в воду улучшает состояние кожи.

Однако нет абсолютно никаких доказательств того, что употребление буры в пищу может принести какую-либо пользу для здоровья - скорее наоборот.

По данным Национального института охраны труда США, при вдыхании бура может вызвать раздражение глаз, кожи и верхних дыхательных путей, а также дерматит, кровотечение из носа, кашель и затрудненное дыхание.

WebMD, платформа для новостей и информации о здоровье, пишет, что при самостоятельном употреблении бура может вызвать тошноту, рвоту и диарею, а большие количества могут привести к шоку и почечной недостаточности. В США бура запрещена к использованию в пищевых продуктах.

Медицинские эксперты на TikTok и в СМИ выступают против этой тенденции, предостерегая пользователей от опасности употребления буры.

"Если она натуральная, это не значит, что ее можно употреблять в пищу. Не забывайте, что мышьяк тоже натуральный", - заявил в своем видеоролике, опубликованном на TikTok, врач под ником Dr Idz.

Утверждение о том, что бура не токсична - ни в малых, ни в любых дозах, - как утверждают некоторые пользователи TikTok, было опровергнуто специалистами по проверке фактов Full Fact, которые установили, что это вещество признано токсичным для репродуктивного здоровья, как утверждает Европейское агентство по химикатам (ECHA).

Агентство пишет, что бура "может нанести ущерб фертильности и повредить нерожденному ребенку" и считается опасной в соответствии с принятой в ЕС гармонизированной классификацией и маркировкой.

ECHA добавляет, что ранее бура была разрешена к применению в качестве биоцида - химического вещества, используемого для борьбы с вредными организмами, как пестициды, - в странах ЕЭЗ и/или Швейцарии, но срок действия разрешения истек.

В ответ на вопрос о распространении дезинформации на платформе, представители TikTok сообщили нескольким новостным СМИ, что они не рассматривают проблему боракса как тренд и что большинство видеороликов о нем были контраргументами против употребления этого вещества внутрь.