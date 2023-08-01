Согласно новым исследованиям, всего несколько минут энергичной активности в день могут снизить риск развития некоторых видов рака на 32%.

Всего 4,5 минуты ежедневной интенсивной физической активности могут помочь снизить риск развития некоторых видов рака, говорится в новом докладе, опубликованном на прошлой неделе.

Исследование, опубликованное в журнале Jama Oncology под руководством ученых из Сиднейского университета (Австралия), отслеживало ежедневную активность более 22 000 "не занимающихся спортом" людей и наблюдало за ними в течение почти семи лет.

Эммануэль Стаматакис, профессор Сиднейского университета и ведущий автор исследования, отметил, что, хотя у взрослых, не занимающихся спортом, риск развития некоторых видов рака повышен, ранее ученые не оценивали влияние менее структурированных форм интенсивных физических упражнений.

"Мы знаем, что большинство людей среднего возраста не занимаются регулярно физическими упражнениями, что повышает риск развития рака, но только благодаря появлению носимых устройств, таких как трекеры активности, мы можем изучить влияние коротких импульсов случайной физической активности", - отметил он в своем заявлении.

Исследователи исключили участников исследования, ранее страдавших раком, и наблюдали за их активностью с помощью носимых на запястье устройств, измеряющих движения.

Кроме того, в исследование были включены люди, которые не занимались спортом в свободное время и совершали одну или менее прогулок в неделю. Средний возраст участников составлял 62 года.

Короткие всплески активности могли включать интенсивную работу по дому, быструю ходьбу или подъем по лестнице.

Исследователи обнаружили, что польза от занятий возрастает по мере увеличения количества таких всплесков физической активности, особенно в отношении рака, связанного с физической активностью. Большинство коротких нагрузок длилось до одной минуты.

Среди участников исследования было зарегистрировано 2 356 новых случаев рака.

Одним из ограничений исследования является то, что оно является обсервационным и, следовательно, в нем не проводилось прямого изучения причинно-следственных связей. Это характерно для исследований, связывающих рак и физическую активность.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), физическая активность связана со снижением риска развития 13 видов рака. В исследовании Сиднейского университета изучались эти виды, а также общее снижение риска развития рака у участников.

В настоящее время ВОЗ рекомендует уделять не менее 150 минут в неделю физической активности умеренной интенсивности или не менее 75 минут в неделю энергичной интенсивности.

По данным Национального института рака США, физическая активность может быть связана со снижением риска развития заболевания, поскольку физические упражнения ограничивают воспалительные процессы, предотвращают повышение уровня сахара в крови и способствуют профилактике ожирения.

"Нам необходимо продолжить изучение этой связи с помощью надежных тестов, но, судя по всему, VILPA (энергичная физическая активность с перерывами) может стать хорошей рекомендацией по снижению риска развития рака у людей, которым трудно или нежелательно выполнять структурированные физические упражнения", - резюмирует Стаматакис.