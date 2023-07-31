Штамм "свиного гриппа" передавался от человека к свинье почти 400 раз

Ученые выяснили, что штамм "свиного гриппа" — H1N1 — с 2009 года передавался от человека к свинье почти 400 раз.

Штамм вируса, вызвавшего пандемию H1N1 в 2009 году, переходил от человека к свинье почти 400 раз, показало новое исследование.

Группа специалистов из США следила за штаммом свиного гриппа pdm09 в период с 2009 по 2021 год, чтобы выяснить особенности его передачи. Выяснилось, что pdm09 перешел от человека к свинье, а затем, в результате циркуляции среди свиней возникли варианты, которые вновь оказались среди людей.

"Борьба с инфекцией вируса гриппа А у людей может минимизировать распространение вируса среди свиней и уменьшить разнообразие вирусов, циркулирующих в популяциях свиней", — пишут авторы.

Что такое свиной грипп?

Свиной грипп или H1N1 — это подтип вируса гриппа А. Вирус гриппа А может вызывать грипп у людей, птиц, свиней и некоторых других млекопитающих.

Вирус может вызывать такие симптомы, как кашель, высокая температура, головная боль, насморк, боли в суставах и мышцах.

В июне 2009 года Всемирная организация здравоохранения назвала свиной грипп пандемией. Вирус перешел от свиней к людям и стал быстро распространяться.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в первый год пандемии от вируса умерло от 151 700 до 575 400 человек по всему миру.

О чем говорит новое исследование?

Новый анализ передачи свиного гриппа, опубликованный в обзоре PLOS Pathogens, показал, что штамм pdm09 переходил от человека к свинье около 370 раз.

Исследователи под руководством Алексея Маркина из Министерства сельского хозяйства США и Службы сельскохозяйственных исследований также наблюдали 17 случаев передачи вируса от свиньи к человеку.

Несколько случаев передачи вируса от человека к свинье привели к циркуляции "различных генетических линий pdm09" среди свиней в США.

По словам исследователей, эти варианты "генетически и антигенетически отличаются от штаммов человеческой сезонной вакцины", что позволяет предположить, что вакцины не обеспечивают достаточной защиты от них.

Полученные результаты дополняют растущее число доказательств того, что борьба с инфекцией гриппа А среди людей, работающих со свиньями, может помочь предотвратить передачу вируса свиньям и снизить риск его распространения среди людей.

Вспышки зоонозных заболеваний могут участиться

Ученые и политики все чаще признают взаимосвязь между изменениями в окружающей среде, деятельностью человека и передачей инфекционных заболеваний от животных к человеку.

Поскольку изменение климата приводит к изменению экосистем и влияет на распределение видов животных, вероятность вспышек зоонозных заболеваний в ближайшие годы может возрасти.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, известно более 200 видов зоонозов.

В мире также растет понимание необходимости решения сложных проблем, связанных с зоонозами, особенно после пандемии COVID-19.

Власти все больше внимания уделяют применению подхода "единого здоровья", который объединяет вопросы здоровья человека, животных и окружающей среды.