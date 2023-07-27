Не всем европейцам лекарства одинаково доступны

Тысячи европейских пациентов испытывают трудности с доступом к новейшим лекарствам, в которых они нуждаются. Как исправить ситуацию?

41-летний инженер-айти и любитель велосипедов Куба Молка живет в Польше. Его поздний подростковый возраст связан с неприятными воспоминаниями.

"У меня были такие симптомы как понос, кровь в стуле и т.д. - частые поносы, то есть, - делится Куба. - Все врачи говорили, что это связано со стрессом перед поступлением в вуз. Но когда я закончил учебу и сдал вступительные экзамены в университет, знаете, это все продолжалось. И тогда я всерьез начал искать помощи".

У Кубы был диагностирован язвенный колит, хроническое заболевание. Последовательные курсы лечения были все менее эффективными и все более подверженными побочным эффектам.

Как в Польше, так и в Евросоюзе есть инъекционное лекарство, которое хорошо помогает в таких случаях. Однако в течение нескольких месяцев Куба не мог его получить. Единственным способом получить лекарство стало участие в исследовательской программе.

"Первое, что я сделал, - спросил у своего врача, есть ли другие способы получить необходимое лекарство, - вспоминает Куба. - И тогда он предложил мне принять участие в исследовании. Постепенно я начинаю замечать, что в моем состоянии наступает улучшение".

Трудности с доступом к новым лекарствам

Как и Куба, тысячи других поляков и европейских пациентов испытывают трудности с доступом к новейшим, наиболее эффективным лекарствам, в которых они нуждаются. Время получения доступа к некоторым из этих лекарств может быть невыносимо долгим. Диспропорции между странами ЕС велики.

Врачи часто ограничены в возможностях. Последствия для пациентов плачевны, говорит гастроэнтеролог Кубы.

Ариэль Либерт, гастроэнтеролог и клинический фармаколог, Университетская клиника Быдгоща: "У нас есть пациенты, которые теряют реакцию на старые препараты, и если у нас нет программы лекарств и других веществ, нам нечего им предложить. Иногда пациенты находят клинические испытания и пытаются таким образом получить лекарства. Так что если бы мы могли лечить их быстрее, это, конечно, было бы лучше для пациентов".

Недавнее исследование выявило 10 факторов, которые могут объяснить, почему лекарства и методы лечения, доступные в одних странах-членах ЕС, иногда оказываются недоступными в других.

Как стимулировать фармацевтические компании?

Некоторые из этих факторов могут быть устранены на европейском уровне, о чем говорится в недавнем предложении Еврокомиссии по фармацевтической реформе, отмечает комиссар ЕС по здравоохранению.

Стелла Кириакидес, еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов: "Нам необходимо создать сильные стимулы для компаний, чтобы они выпускали новые лекарства во всех странах-членах одновременно. В ходе реформы мы также совершенствуем процесс выдачи разрешений. Например, через Европейское агентство по лекарственным средствам можно будет получать разрешение на применение новых лекарств гораздо раньше. Сегодня для получения разрешения на новый препарат требуется около 400 дней. С учетом новых процедур, которые мы вводим, этот срок составит 180 дней. Это означает, что они будут поступать на полки аптек гораздо быстрее".

Фармацевтические компании заявляют, что готовы к обсуждению прорывных решений. Некоторые обязательства уже взяты, утверждает генеральный директор Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций.

Натали Молл, генеральный директор Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций: "Наша цель - чтобы наши продукты дошли до пациентов. И чтобы они доходили до как можно большего числа пациентов, как можно шире. Различия в доступе и доступности многофакторны. Легкого решения не существует. Мы, как представители отрасли, решили устранить те из них, за которые мы несем ответственность, взяв на себя обязательство найти цену в каждой стране-члене ЕС в течение двух лет с момента одобрения продукта. Другая часть нашего предложения, - это ценовые рамки, чтобы страны могли закупать продукцию в зависимости от их покупательной способности. Потому что у разных стран разная покупательная способность".

Какими бы ни были решения, у некоторых пациентов нет времени ждать. Благодаря участию в исследовательской программе Куба получил эффективное лечение на два года. Что будет дальше, пока неясно.

"Я буду беспокоиться, когда придет время, в принципе, это мой девиз, - говорит Куба. - Но у меня есть два года, так что, надеюсь, что-то изменится к лучшему".