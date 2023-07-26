Меланома и карцинома: в каких странах ЕС чаще заболевают раком кожи?

Всего лишь 1 из 10 европейцев регулярно пользуется средствами защиты от солнца. На других континентах этот показатель больше.

После противников вакцинации в социальных сетях активизировались пользователи, выступающие против солнцезащитных средств.

Самопровозглашенные гуру здорового образа жизни утверждают, что солнцезащитные средства вредны для кожи и являются всего лишь уловкой фармацевтических компаний для получения прибыли. Один из них даже собрал у себя в Instagram четверть миллиона заинтересованных подписчиков.

Тем не менее ученые убедительно подтверждают, что использование солнцезащитного крема жизненно важно для защиты от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения, краткосрочного и долгосрочного повреждения кожи солнечными лучами, а также от рака кожи.

И хотя не многие европейцы бдительно следят за использованием солнцезащитных средств, меланома — одна из форм рака кожи — занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний у мужчин и женщин после рака молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, легких и мочевого пузыря.

Солнцезащитный крем предотвращает рак кожи

Американская академия дерматологии — крупнейшая, наиболее влиятельная и представительная группа дерматологов в США — рекомендует людям всех рас и возрастов ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом.

"Использование солнцезащитного крема может помочь предотвратить рак кожи, защищая вас от вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца, — говорится на её сайте. — Раком кожи может заболеть каждый, независимо от возраста, пола и цвета кожи. Более того, по оценкам специалистов, каждый пятый американец заболевает раком кожи в течение своей жизни".

"Регулярное ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 15 может снизить риск развития плоскоклеточной карциномы (SCC) примерно на 40%, а риск развития меланомы — на 50%", — советует Фонд борьбы с раком кожи (Skin Cancer Foundation) на своем сайте.

Плоскоклеточная карцинома кожи — вторая по распространенности форма рака кожи, характеризующаяся аномальным ускоренным ростом сквамозных клеток. Это разновидность эпителиальных клеток, составляющих наружный слой кожи (эпидермис). При ранней диагностике поддается лечению.

Меланома — агрессивная форма рака кожи, которая начинается, когда клетки, известные как меланоциты (клетки, придающие коже загорелый или коричневый цвет), начинают расти, выходя из-под контроля. Хотя меланома встречается реже, чем плоскоклеточная карцинома, она более опасна из-за способности быстро распространяться на другие органы, если ее не лечить на ранней стадии.

Только 10% европейцев утверждают, что они регулярно или часто используют все виды защиты от солнца — наносят солнцезащитный крем, находятся в тени, носят шляпу и защитную одежду в течение всего года, в то время как среди жителей других континентов этот показатель составляет 14%.

"Это довольно мало", -— говорит дерматолог из США Фейн Фрей, специализирующаяся на проведении независимых обзоров.

Она говорит, что понимает беспокойство людей по поводу некоторых химических веществ, входящих в состав солнцезащитных кремов: "Хорошо, что промышленность обращает на это внимание".

"Но сейчас преимущества применения солнцезащитных средств — всех одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США солнцезащитных средств, в том числе и европейских, — перевешивают недостатки", — сказала она в интервью Euronews Next.

Распространенность рака кожи в Европе

По данным Европейской системы информации о раке, в 2020 году на меланому кожи приходилось 4% всех новых случаев диагностирования рака в 27 странах ЕС и 1,3% всех случаев смерти от рака.

Она также входит в число 20 основных причин смертности от рака.

В 2022 году было зарегистрировано более 100 000 новых случаев меланомы — в основном у взрослых в возрасте 45-69 лет, что привело к более чем 15 000 смертей.

У мужчин вероятность развития меланомы выше, чем у женщин. Риск развития рака кожи в течение жизни (до 74 лет) есть у каждой 74-й женщины, но у каждого 66-го мужчины.

Страны ЕС с наиболее высокими показателями заболеваемости меланомой (мужчины и женщины вместе взятые) — Дания, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Германия. Страны с самыми низкими показателями — Румыния, Болгария, Кипр, Португалия и Польша.

Страны ЕС с самой высокой смертностью от меланомы (мужчины и женщины вместе взятые) — это Испания, Греция, Португалия, Мальта и Румыния. Страны с самой низкой смертностью — Словакия, Дания, Словения, Хорватия, Швеция и Нидерланды.

Исследования показывают, что на севере, несмотря на ограниченное количество солнечного света, в летние месяцы наблюдаются интенсивные периоды ультрафиолетового излучения, что приводит к более высокой заболеваемости меланомой. Это усугубляется распространенностью светлой кожи и повышенной восприимчивостью к солнечным ожогам среди населения этих регионов.

"В настоящее время появляется всё больше доказательств того, что периодические ожоги повышают риск развития меланомы рака кожи", — поясняет Фрей.

По данным Каролинского института (Karolinska Institute), известного медицинского университета в Швеции, увеличение риска развития рецидивирующей меланомы у шведов может быть связано с двумя основными факторами: более активным принятием солнечных ванн и увеличением числа поездок в солнечные страны.

В соответствии с результатами, полученными в Швеции, в отдельном исследовании, опубликованном в научном журнале Medicine, рассматривалась тенденция к росту заболеваемости меланомой в Дании, и был сделан вывод, что вероятной причиной этого являются изменения "в характере пребывания на солнце, включая увеличение числа путешествий с 1960-х годов, а также внедрение и распространение соляриев в 1980 году".

Несмотря на высокий уровень заболеваемости, скандинавские страны имеют одни из самых высоких показателей выживаемости при меланоме в ЕС. А в целом по блоку стран пятилетняя выживаемость больных меланомой наиболее высока в Западной Европе и наиболее низка в некоторых странах Восточной Европы, что отражает "различия в организации и лечении рака".

"Это лишь вершина айсберга", — пишет профессор кафедры онкологической дерматологии Университета медицины и фармации имени Карола Давила в Румынии Ана-Мария Форсеа в научном журнале.

В основе различий в показателях выживаемости лежат существенные различия в источниках и доступности профилактики, ранней диагностики и лечения, "и, что не менее важно, в доступности и точности эпидемиологических данных".