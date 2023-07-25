В ходе эксперимента со звуковыми иллюзиями было установлено, что мозг человека воспринимает тишину как акустический феномен.

Можно ли услышать тишину, или это полное отсутствие звуков? Вопрос, ответ на который люди ищут на протяжении веков. Но в ходе недавнего исследования учёным, кажется, удалось это сделать.

Исторически сложилось так, что, при изучении природы тишины применяют два подхода: перцептивный и когнитивный. Согласно первому, - с точки зрения слухового восприятия - мы действительно слышим тишину. Согласно второму, мы судим о тишине лишь по отсутствию других звуков.

"До сих пор, пока не появилось наше исследование, эмпирического обоснования ответа на этот вопрос не существовало. Именно его мы и попытались предоставить", - говорит Руй Чже Го, соавтор исследования и аспирант факультета когнитивных наук и философии Университета Джона Хопкинса.

Наш собеседник и его преподаватели разработали серию звуковых иллюзий, чтобы выяснить, воспринимает ли мозг человека тишину так, как воспринимает звуки.

"Наша стратегия заключалась в том, чтобы проверить, будут ли некоторые из слуховых иллюзий, возникающие при восприятии звука, появляться и при восприятии тишины, - рассказал он в интервью Euronews Next.

Подобно оптическим иллюзиям, когда наше зрение обманывает мозг, слуховые иллюзии могут заставлять людей воспринимать звуки как более продолжительные или более короткие, чем они есть на самом деле. Например, один непрерывный гудок может казаться длиннее двух других, разделённых паузой. Хотя на самом деле, оба этих звуковых отрезка одинаковы по длине.

Эту идею и взяли за основу эксперимента для эмпирического исследования природы тишины. Участие в нём приняли 1000 человек.

Им дали прослушать аудиодорожки, воспроизводящие шумную обстановку ресторанов, рынков и вокзалов. Сначала одну - включали без перерыва, затем другую - прервали на небольшую паузу. После испытуемых просили определить, какие из аудиодорожек длиннее, несмотря на то, что обе были одинаковой продолжительности.

Результаты, опубликованные в научном журнале PNAS, оказались неожиданными, говорит Го.

Во второй части эксперимента всё было наоборот: участникам предстояло оценить продолжительность периода непрерывной тишины в первом отрезке. И сравнить её со вторым отрезком, в котором тишина прерывалась коротким звуком. И точно так же, испытуемые решили, что первый отрезок был длиннее. Хотя по времени он был таким же, как и второй.

Тот факт, что результаты эксперимента с "иллюзией тишины" совпадают с результатами эксперимента со "звуковой иллюзией", даёт основания полагать, что мозг человека реагирует на них и обрабатывает их одинаково.

"Наш подход заключался в том, чтобы выяснить, воспринимает ли наш мозг тишину так же, как звуки. Если иллюзии одинаково искажают восприятие и в том, и в другом случае, это доказывает, что__мы слышим тишину буквально, в прямом смысле", - сказал Чез Файерстоун, доцент кафедры психологии Университета Джона Хопкинса. - Те же когнитивные процессы, которые происходят при прослушивании звуков, запускаются и в моменты тишины".

Полученные результаты могут объяснить, "почему, когда вы идёте по оживленной улице и заходите в тихое помещение, вас как бы поражает тишина, и почему внезапное молчание актёров во время театрального представления или прерывание музыки на концерте оказывают такое сильное воздействие", - добавляет он.

Хотя исследование не дает представления о том, как именно человеческий мозг обрабатывает тишину, оно позволяет предположить, что люди воспринимают её как отдельный вид звука, а не просто как промежуток между звуками.