Авиаразвязка Катара становится все более устойчивой

Авиационная отрасль решает одну из самых сложных задач - становится более устойчивой и экологичной. Euronews встретился с генеральным директором авиакомпании Qatar Airways Акбаром аль-Бакером, чтобы обсудить, как страна отвечает требованиям будущего

Международный аэропорт Хамад в Дохе ежегодно принимает более 30 миллионов пассажиров, что делает его одним из самых загруженных в мире. Признанный вторым среди лучших аэропортов мира и лучшим аэропортом на Ближнем Востоке по версии Skytrax World Airport Awards 2023, этот знаковый туристический узел не ограничивается лишь количеством пассажиров.

Как и их многие европейские коллеги, катарцы прилагают все усилия, чтобы закрепить за терминалом статус одного из самых экологичных транспортных узлов на планете.

В последние годы уровень экологичности в авиационной отрасли значительно вырос. Партнеры по альянсу Oneworld взяли на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Среди их инициатив - модернизация парка воздушных судов, повышение эффективности эксплуатации, расширение использования экологически чистого авиационного топлива (SAF), сертифицированного по схемам, одобренным ИКАО, а также компенсация и изъятие углерода.

Озеленение, которое поможет оставаться на высоте

В 2020 году Международный совет по экологически чистому транспорту опубликовал доклад, в котором утверждается, что повышение топливной эффективности и использование экологически чистого авиационного топлива может помочь авиационному сектору ежегодно экономить до 35 миллиардов долларов на расходах на топливо.

Однако Катар не ограничивается оптимизацией своих самолетов для снижения выбросов CO2, он также рассматривает вопрос о том, как обеспечить соответствие международного аэропорта Хамад экологическим потребностям будущего.

Одними из целей аэропорта в области экологической устойчивости являются утилизация отходов и сокращение выбросов парниковых газов. Ежегодно аэропорт перерабатывает и повторно использует 4 тысячи тонн органического компоста.

По словам Акбара аль-Бакера, генерального директора Qatar Airways, центр также перерабатывает и повторно использует воду, полученную из обеззараженных и очищенных сточных вод, для поддержания обширной растительности на территории аэропорта.

Кроме того, использование естественного освещения и инвестиции в экологически чистые технологии также помогают центру быть более устойчивым.

"Мы стараемся экономить электроэнергию, делая аэропорт естественно светлым в дневное время. Qatar Airways инвестирует в новые технологии, и каждый раз, когда мы покупаем новый самолет, он на 20-22% экономичнее предыдущего", - добавляет он.

Более экологичные производственные цепочки для более экологичных самолетов

Но не только работа такого аэропорта способствует экологизации отрасли. Европейские компании поставляют компоненты, которые помогают отрасли стать более экологичной.

На юге Бельгии находится компания Sonaca, специализирующаяся на разработке, производстве и сборке деталей для авиационной промышленности. В настоящее время основным приоритетом компании является экологизация производственных линий.

Компания Sonaca производит планки крыла и другие компоненты для более чем тысячи новых самолетов в год. Это высокотехнологичный процесс, состоящий из множества этапов. Для них "экологичность" начинается с повышения эффективности полетов. Облегчение самолетов и улучшение их аэродинамических характеристик позволяет снизить расход топлива.

Компания Sonaca также заменила старые технологические процессы, чтобы отказаться от использования вредных химикатов, и разрабатывает системы, работающие на аккумуляторах, а также проводит более экологичные операции на своих производственных площадках. За последнее десятилетие компания инвестировала более 40 миллионов евро в проекты по устойчивому развитию. В результате в 2022 году компания сократила выбросы CO2 на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Сокращение выбросов - непростая задача для авиационной промышленности, но "зеленая" гонка продолжается.