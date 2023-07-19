ЕС намерен снизить зависимость от Китая. Как именно?

Евросоюз ищет пути снижения зависимости от критически важного сырья из Китая и других стран. О том, какие меры рассматриваются, вы узнаете в этом выпуске программы "Реальная экономика".

После мартовского выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она заявила о необходимости снизить экономическую зависимость от Пекина, Брюссель подтвердил свою стратегию "снятия рисков". Как ее реализовать, если Евросоюз сильно зависит от импорта из Китая? Что означает и что подразумевает снижение рисков как экономическая стратегия для Европы и ее промышленности? Подходит ли она для создания более стабильной и устойчивой экономической среды? Чтобы выяснить это, мы встретились во Франции с экспертами и главами технологических компаний.

Зависимость ЕС: серьезные опасения за его экономическое будущее

В Париже Джон Симан из Французского института международных отношений напомнил нам о нынешней геополитической нестабильности.

Джон Симан, научный сотрудник Центра азиатских исследований Французского института международных отношений: "По мере того, как мы продвигаемся вперед в этих широких структурных преобразованиях, особенно в переходе к обществу с нулевым уровнем энергопотребления и цифровому обществу, мы обнаруживаем, что растет число источников зависимости от стран, которые все чаще готовы использовать эту зависимость в качестве рычага давления в более спорной или конфликтной глобальной среде. Так, по мере перехода к энергетике, к электромобилям, к солнечной энергии и возобновляемым источникам энергии мы обнаруживаем, что многие наши цепочки поставок фактически зависят от одного источника, в частности от Китая".

Европейский Союз в значительной степени зависит от других стран в отношении важнейших видов сырья, используемых, например, при производстве телефонов, электромобилей или полупроводников. Например, Китай поставляет 100% тяжелых редкоземельных элементов, Турция - 98% бора, а ЮАР - 71% платины.

Джон Симан, научный сотрудник Центра азиатских исследований Французского института международных отношений: "Теперь вопрос заключается в том, как вы снижаете риски, связанные с этими зависимостями? И как вести переговоры с Китаем, чтобы сделать так, чтобы он не использовал свои источники влияния для ведения бизнеса в ущерб интересам Европы?"

Восстановление полупроводниковой промышленности

Находит ли стратегия Европы по укреплению экономической безопасности понимание у промышленных игроков? Об этом нам рассказала Эмили Жоливе из лионской Yole Group, консалтинговой компании, которая работает с мировой промышленностью полупроводников, находящейся в самом центре глобальных экономических проблем.

Эмили Жоливе, директор подразделения полупроводников, памяти и вычислительной техники, Yole Group: "Среди наших клиентов многие действительно стремятся восстановить контроль, в частности над сборкой, которая в значительной степени зависит от Китая и Тайваня, и стремятся переместиться, например, в Юго-Восточную Азию. Следует отметить, что полупроводниковая индустрия объемом в 600 миллиардов долларов находится под пристальным вниманием правительств, которые делают все возможное, чтобы сохранить свои позиции в этой гонке за технологиями и прибылью".

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Эмили Жоливе, директор подразделения полупроводников, памяти и вычислительной техники, Yole Group: "Мы не сможем распутать сложные цепочки поставок, где стоимость компонентов очень высока. Усилия Евросоюза по выделению 43 миллиардов евро весьма существенны. Этого будет недостаточно для достижения полной автономии полупроводниковой промышленности, но это первый шаг к установлению или восстановлению контроля над отраслью".

Переосмысление цепочек поставок

Франция, придерживаясь стратегии реиндустриализации, стремится восстановить цепочки поставок, в частности, полупроводников и аккумуляторов. В самом центре индустриальной зоны Гренобля находится одна из площадок Комиссариата по атомной и альтрентативным видам энергии (СЕА). Этот исследовательский центр реализует инновационные проекты по всей длине промышленной цепочки.

По данным Всемирного банка, с ускорением "зеленого" перехода спрос на критически важное сырье к 2050 году возрастет на 500%. Эти материалы лежат в основе завтрашних отраслей промышленности, таких как электромобили, - поясняет эксперт Симон Перро.

Симон Перро, заместитель директора CEA, LITEN: "Если Франция и Европа не будут контролировать промышленную цепочку создания стоимости батарей, то они не смогут контролировать свою будущую энергетическую систему. В настоящее время Китай обладает более чем половиной производственных мощностей в различных сегментах цепочки. В этой области существует жесткая конкуренция, поэтому важно инвестировать и продолжать исследования и разработки для поддержки всей промышленной экосистемы, например, путем расширения автономности электромобилей, использования меньшего количества критических материалов в батареях и разработки процессов переработки батарей для извлечения большего количества металлов. И все это при меньших затратах".

Стартап, который намерен преобразовать аккумуляторную отрасль

Создание батарей с меньшим количеством критических материалов - цель компании Olenergies, расположенной недалеко от Парижа. Они разрабатывают литий-железо-фосфатные батареи без кобальта и марганца для массивных накопителей возобновляемой энергии или для питания центров обработки данных.

Жюльен Ле Геннек, генеральный директор-основатель компании Olenergies: "Мы решили использовать материалы, которые можно найти практически в любой точке планеты и которые легко перерабатываются. Это позволит нам производить батареи, срок службы которых как минимум в четыре раза больше, чем у обычных литиевых батарей, и, что самое главное, они очень быстро реагируют на цифровую оптимизацию".

Менее мощные, но более экологичные, эти батареи адаптируются к условиям эксплуатации благодаря искусственному интеллекту. Они на 20% дороже китайских. Чтобы выделиться на высококонкурентном рынке таких батарей, их нужно производить много и быстро.

Жюльен Ле Геннек, генеральный директор-основатель компании Olenergies: "Рынок аккумуляторов, индустриализация аккумуляторов - это глобальная гонка. И мы в ней участвуем. Это гонка за инвестициями, гонка за технологическими прорывами, чтобы выделиться и быть суверенными в наших технологических разработках".

Цель состоит в том, чтобы открыть первую гигафабрику к 2026 году.

Релокализация?

Диверсификация производственной цепочки, производство в Европе и продолжение цифрового и "зеленого" перехода - Джон Симан напоминает, что эта стратегия стоит денег.

Джон Симан муж, научный сотрудник Центра азиатских исследований Французского института международных отношений: "Диверсифицировать цепочки поставок, в том числе путем организации производства здесь, в Европе, конечно, можно. Есть рудники, которые можно разрабатывать здесь, в Европе, например, в Швеции. Но все это требует больших денег. Требуются крупные инвестиции и много времени. Так что придется восстанавливать очень длинную цепочку поставок. И это неизбежно приведет к росту цен и инфляции, потому что здесь, в Европе, это стоит дороже, чем в других странах, в частности в Китае".