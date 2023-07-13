Как предотвратить дефицит лекарств в Европе?

Европейские страны испытывают трудности с обеспечением своих граждан необходимыми медикаментами. Как решают эту проблему в Литве Euronews рассказал заместитель министра здравоохранения Ауримас Печкаускас.

Как и многие другие страны-члены Европейского Союза, Литва в последнее время сообщает о нехватке лекарственных средств в аптечных сетях.

Корреспондент Euronews встретился в Вильнюсе с заместителем министра здравоохранения, чтобы поинтересоваться, какие меры принимает страна для улучшения ситуации.

По словам чиновника, решающее значение для устранения этой проблемы имеет сотрудничество между странами ЕС.

"Мы инициировали довольно много дискуссий с другими государствами. Например, с Польшей. Польша имеет большой промышленный потенциал, но производит, скажем так, меньше лекарств, чем могла бы. В то время как в Литве, маленькой стране, просто нет такой возможности", - сетует Печкаускас.

По словам замминистра, Литва намерена улучшать сотрудничество с соседней страной и импортировать лекарства. Но есть и другая проблема, которую еще только предстоит решить.

Даже в нашей небольшой стране в аптечных сетях существует неравенство Ауримас Печкаускас заместитель министра здравоохранения Литвы

"Мы видим, что даже в нашей небольшой стране, в аптечных сетях существует неравенство: лекарства распределяются неравномерно. Так, например, в некоторых аптеках есть лекарства, есть они и у оптовиков. Но в других аптеках их нет", - объясняет Печкаускас.

По словам чиновника, ведомство более внимательно будет следить за наличием лекарственных средств у оптовых компаний.

"Надеемся, что сможем немного изменить ситуацию в отрасли для более равномерного распределения лекарств в аптечных сетях", - говорит замминистра.