Демократическая Республика Конго улучшает деловой климат и ждёт инвесторов

Деловой климат в Демократической Республике Конго улучшился, следует из доклада рейтингового агентства Bloomfield. Euronews побеседовал с участниками второй конференции по страновым рискам, прошедшей в столице страны Киншасе, и узнал, как ДРК удалось улучшить результат.

Демократическая Республика Конго может гордиться тем, что за год она прибавила 40 базисных пунктов в рейтинге агентства Bloomfield. Это благоприятный показатель, который дает надежду стране на позитивную экономическую динамику, ставший хорошим знаком перед проведением второй Конференции по страновым рискамв Киншасе.

"В 2022 году панафриканское рейтинговое агентство Bloomfield присвоило стране рейтинг 5,1 балла. Двенадцать месяцев спустя он вырос до 5,5. Осталось только закрепить успех. Как это сделать? Давайте посмотрим...", - предлагает корреспондент Euronews Франсуа Шиньяк.

Министерство финансов ДРК организовало конференцию, чтобы помочь инвесторам оценить риски и понять, какие возможности для развития есть в стране.

"Для диалога с частным сектором"

"Это внутреннее мероприятие. Оно необходимо для диалога между всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь с частным сектором. Мы считаем, что это также возможность для внешних наблюдателей, рейтинговых агентств, по новому взглянуть на то, что мы делаем. Думаю, что некоторые из них теперь иначе оценят обстановку", - отметил министр финансов ДРК Николя Казади.

В Демократической Республике Конго остается немало нерешенных вопросов, среди них инфраструктурные, налоговые, а также проблема отсутствия безопасности на востоке страны. Это отпугивает инвесторов.

В последние годы правительство активизировало реформы, сделав упор на макроэкономические показатели, ответственное управление государственными финансами и стабильность финансовой системы - три фактора, которые должны повысить доверие к стране, особенно в глазах частных инвесторов.

"В целом, я бы сказала, что всё довольно неплохо, это хорошие инициативы. Чувствуется желание правительства идти в верном направлении", - говорит гендиректор Glencore DRC МариШанталь Канинда.

Необходимость диверсификации экономики

Есть надежда, что социальные проблемы, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния граждан не будут отодвинуты в стране на второй план. Конго обладает огромными запасами полезных ископаемых, но пришло время диверсифицировать экономику.

Коммерческие банки поддерживают стремление к диверсификации и росту, они призывают к проведению эффективной политики, сочетающей прозрачность и контроль.

"Основная проблема - это проблема прозрачности. Мы, банковский сектор, приучаем себя к этому рынку, нам нужна поддержка государства, которое должно обеспечить эту прозрачность, чтобы у нас была возможность предоставлять адекватное финансирование", - отмечает глава представительства Rawbank в ДРК Ганчо Кипулу Байя.

Этот новый финансовый центр в Киншасе - результат турецко-конголезского сотрудничества. Комплекс из пяти зданий общей площадью 90 тысяч квадратных метров с конференц-центром откроется в декабре. Инвестиции составили более 300 миллионов долларов США. Такие государственно-частные альянсы формируют финансовую и городскую архитектуру конголезской столицы.

"Это будет не только финансовый центр, но и административный центр в самом сердце страны. Кроме того, у нас есть проект аэропорта Киншасы, который станет хабом в центральноафриканском регионе с пропускной способностью восемь миллионов пассажиров и одним из крупнейших грузовых терминалов на всем континенте. Эти инвестиции просят пользу стране, повышают ценность её бизнес-среды", - говорит председатель правления компании Milvest Турхан Милдон.

Миллионы евро на дороги и электрификацию страны

Однако проблемы остаются. При наличии свыше 80 миллионов гектаров пахотных земель и благоприятных климатических условий для круглогодичного ведения сельского хозяйства, производство в стране очень низкое. Более 80% продуктов питания импортируется.

Сельскохозяйственная политика нуждается в оптимизации, которая позволила бы Демократической Республике Конго выйти в лидеры на международной арене и привлечь новых инвесторов.

"Мы выделили 40 миллионов евро на строительство сельских дорог в провинции Киншаса, чтобы фермеры и кооперативы могли перевозить свой урожай. 41 миллион евро направлен на то, чтобы обеспечить электричеством 200 тысяч человек в городе Кабинда. Мы не смогли бы сделать этого, не будь у нас соглашения с Международным валютным фондом, а для того, чтобы был договор с МВФ, нужны реформы", - рассказывает директор Французского агентства развития в республике Сафия Ибрагим-Неттер.

По ее словам, сейчас не проходит ни дня, чтобы какая-нибудь французская компания не выразила желание прийти в ДРК.