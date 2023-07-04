Кризис жилья в Порту: всему виной "сверхтуризм"?

Нужно ли регулировать рынок жилья или даже ограничивать поток туристов? Европа уже много лет ищет ответ на этот вопрос. Благодаря популярности у путешественников и фрилансеров второй город Португалии становится богаче, но многим местным он уже не по карману.

Квартал Рибейру, набережная реки Дору, традиционные изразцы азулежу на зданиях – миллионы туристов ежегодно посещают Порту, и их легко понять. Экономика города в значительной степени ориентирована на приезжих. При этом есть тонкая грань между "разумным" туризмом и "сверхтуризмом", вытесняющим местных с рынка недвижимости.

Метров на всех не хватает

В апреле по всей Португалии протестовали десятки тысяч человек. Среди причин недовольства – жилищный кризис, вызванный мощным притоком иностранных инвестиций, рост цен, низкие зарплаты, сокращение жилого фонда.

"Нам ежедневно сообщают о вопиющих случаях, – говорит Элена из ассоциации Habitação Hoje! (“Жильё сегодня!”), – люди ютятся в переполненных квартирах, по 12, 15 человек, а площадь совсем небольшая! Есть также проблемы с изоляцией, холодом, влажностью, кто-то постоянно борется с плесенью".

По словам активистки, социальное жильё в стране не всегда достаётся очередникам. Другая проблема – джентрификация отдельных районов, где из-за Airbnb местным всё труднее снять квартиру.

В Порту всё делается для людей, которые могут выложить больше денег – это туристы, цифровые кочевники или предприниматели. Элена Habitação Hoje!

Страна кочевников

В Португалии отмечается рост числа цифровых кочевников и предложений оформить визу тем, кто работает без привязки к офису. По мнению активистов ассоциации, диджитал-номады только усугубляют кризис.

С этим не согласны компании, сдающие им жильё или предоставляющие помещения для коворкинга.

"Они встраиваются в местное сообщество, – полагает Руи Сантуш, руководитель отдела коммуникаций FeelPorto. – Они ходят в те же магазины, посещают рестораны, супермаркеты и вносят свой вклад в местную экономику".

Руи уверен, что услуги его фирмы позволяют цифровым кочевникам найти крышу над головой, не создавая проблем для местных.

Чемпионы по регулированию

Власти Порту теперь могут блокировать выдачу лицензий на туристическую аренду, возможно, это вдохновит и другие муниципалитеты.

Вот что говорит Рикарду Валенте, советник мэра по финансам, экономике и занятости: "Мы условно делим город на 2 части: районы, где вы можете получить новую лицензию, и районы, где на местный рынок недвижимости оказывается давление, там вам в лицензии откажут".

Переход к более разумного туризму – этот вызов стоит не только перед Португалией. Над этим работают и чиновники в Брюсселе.

Еврокомиссия предложила новые правила сбора и обмена данными о туристических бронированиях, чтобы получить больше информации о том, кто где останавливается и на какой срок.

Желающие сдать жильё будут проходить одинаковые онлайн-процедуры регистрации, им будет присваиваться персональный идентификационный номер. Всё это поможет бороться с незаконной краткосрочной арендой.

В мэрии Порту приветствуют новую директиву ЕС, поскольку, по словам Рикарду Валенте, она решает одну из главных проблем – отсутствие прозрачности.

"Когда речь идёт о регулировании краткосрочной аренды, мы видим, что платформы скрывают информацию,– заявил чиновник. – Важно, чтобы игроки рынка хорошо усвоили следующее правило: то, что законно в оффлайне, законно и в интернете. А то, что незаконно – ну вы поняли".

Не только зло

При этом нельзя забывать, что туризм играет большую роль в экономике Порту, Лиссабона, португальского побережья и винодельческих регионов страны. Помимо жилья, туристы тратятся на досуг.

"Всё, что связано с едой – очень важная часть нашей культуры", – говорит Нуну Педроса, в его кулинарной студии приезжие учатся готовить традиционные португальские блюда.

"Мы начали свой бизнес, чтобы как-то оживить центр города, он был заброшен", – вспоминает Нуну. – Но за последние 10-15 лет всё изменилось, теперь центральные районы Порту очень динамичны".

В ЕС надеются, что новые правила краткосрочной аренды будут содействовать развитию устойчивого туризма в Порту и по всей Европе.