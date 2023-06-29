Шведские инженеры очистят сточные воды от опасных остатков

Шведские инженеры реализуют пилотный проект по очистке канализации от остатков фармпрепаратов. В интервью нашему каналу руководитель команды рассказала о роли в этом процессе активированного угля.

Завод в Уппсале, Швеция, ежегодно перерабатывает около 20 миллионов кубометров сточных вод. Помимо питательных веществ, фосфора и органических материалов, эти воды также содержат остатки лекарств, в числе которых - антидепрессанты, анксиолитики, противовоспалительные средства и препараты от давления. В ходе пилотного испытания, проводимого на предприятии, эксперты оценивают лучшие методы вывода из канализаций до 80% остатков фармпрепаратов и микрозагрязнений. Об этом рассказывает инженер, координирующий проект Анна Мария Сундин.

"Мы начали с предварительного исследования, изучая различные технологии для оптимизации процесса удаления лекарств и микрозагрязнителей из сточных вод. Некоторые уже сегодня убираются на очистных сооружениях, а некоторые, трудноразлагаемые, удалить сложнее", - поясняет она.

Сундин рассказывает, что команда решила ввести новую ступень очистки. "Технологии, которые оценивались в ходе предварительного исследования, включали активированный уголь, он выполняет роль адсорбената, цепляющего остатки, - уточняет специалист. - Мы также рассматривали озонирование для ускорения процесса разложенияфармвеществ. Выяснилось, что оно не действует на один из микрозагрязнителей, мы решили не продолжать и нашли новую технологию. Она изначально используется не для сточных вод, а для питьевой воды, это - анионообмен. Это тоже адсорбент, он поглощает отрицательно заряженные анионы. Сейчас мы оцениваем сочетание технологий - активированного угля и анионного обмена".

Проект должен быть завершен в 2024 году.