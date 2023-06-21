"На первом месте - люди": как Европа развивает социальную экономику

В новом выпуске нашей программы мы расскажем о людях, которые развивают предприятия социальной экономики. Они хотят оказать положительное влияние на шведское общество, а не просто максимизировать прибыль.

Когда мы говорим об экономике, то часто упоминаем рост, прибыль, менеджеров и акционеров.

В свежем выпуске программы "Реальная экономика" мы отправляемся во второй по величине город Швеции, Гётеборг, чтобы узнать чуть больше о другом типе экономики, в котором на первом месте человек, а не прибыль.

Сегодня наш рассказ о социальной экономике.

Матильда Хольгерссон - 31-летняя шведка, которая очень любит музыку, искусство и кошек. Из-за проблем со здоровьем она в течение пяти лет не могла найти работу.

"В 2017 году я училась в университете, но у меня случилось выгорание. Мне поставили диагноз "синдром нервного истощения", депрессия. Это произошло очень быстро, я сильно заболела", - рассказала Матильда корреспонденту "Реальной экономики" Брайану Картеру.

"Первые шесть месяцев я почти не помню. Состояние было ужасное, я испытывала сильную тревогу. Меня часто госпитализировали, лечение было сложным", - вспоминает женщина.

Матильда Хольгерссон Euronews

Со временем Матильда стала чувствовать себя лучше. Отчасти ей удалось поправиться благодаря... работе. Последние полгода она работает в Ängås Gård, кооперативе по производству продуктов питания и проведению мероприятий. Эта компания дает Матильде и людям со схожими проблемами возможность вернуться к нормальной жизни.

"Положительный аспект работы в кооперативе заключается в том, что мы помогаем друг другу, здесь очень хорошо понимают потребности каждого", - говорит она.

"Там, где я работала раньше, плохой день считался чем-то странным. Вы не должны показывать свои чувства. Но здесь можно быть такой, какая ты есть. Работаешь столько, сколько можешь", - рассказывает Матильда.

Мари Оденбьорк, глава кооператива Euronews

Кооператив Social Trade возглавляет Мари Оденбьорк. Она стремится преодолеть стереотипы, которые в Швеции ассоциируются с социальными предприятиями, чтобы наладить деловые связи с традиционными бизнес-компаниями.

"В Швеции на такие кооперативы до сих пор смотрят косо. Это плохо", - объясняет Мари. - Я работаю с людьми, которые хотят помогать другим, которые действительно хотят изменить ситуацию".

Переосмысление здорового труда

В порту Гётеборга другое социальное предприятие - Kajskjul46 - предоставляет услуги частным лицам и промышленным предприятиям, такие как ремонт мебели и печать на текстиле. Это кооператив трудовой реабилитации.

"В Швеции у нас действительно большая проблема с людьми, которые страдают от заболеваний, связанных со стрессом. Нужен другой взгляд на то, что такое здоровый труд", - говорит руководитель Kajskjul46 Ханна-Сара Кристенссон.

Вся получаемая прибыль реинвестируется в компанию, что иногда затрудняет доступ к финансовой поддержке.

"Мы не можем пойти в банк и попросить кредит. Но у нас есть много различных грантов, финансируемых ЕС и различными фондами в Швеции, на которые мы можем претендовать. Банки считают нас немного странными. Они не понимают тех, для кого__прибыль не является главной целью", - добавляет Ханна-Сара.

Политика "благоприятствования" способствует расцвету социальных предприятий

В странах ЕС существуют значительные различия, когда речь идет о социальной экономике. В Швеции ее доля составляет 4,2% от общей численности работающих жителей. Это ниже среднего показателя по ЕС (6,3%) и более чем вдвое меньше по сравнению с Люксембургом (9,9%).

"Мы видим, что государственная политика не в полной мере признает социальную ответственность, которую несут социальные предприятия. Очень не хватает финансовой базы", - объясняет итальянский эксперт Джулия Галера.

Джулия Галера Euronews

"Государственная политика очень важна с точки зрения создания благоприятной экосистемы, благоприятной среды, в которой социальные предприятия могут возникать и развиваться", - говорит она.

Руководители социальных предприятий признают, что одной из ключевых проблем, с которыми они сталкиваются, является доступ к финансированию. Но Джулия Галера говорит, что инвестиции - не единственный способ помочь им полностью реализовать свой потенциал.

"Я думаю, что слишком много внимания уделяется финансированию как решению проблемы развития социальных предприятий. Политика стимулирования более важна для создания условий для появления социальных предприятий", - полагает Галера.

Что делает ЕС для развития социальной экономики в Европе?

План действий ЕС по социальной экономике был принят в декабре 2021 года с целью "мобилизовать весь потенциал социальной экономики".

"План действий ЕС - это важный шаг вперед", - говорит Джулия Галера. - Прежде всего, потому что он признает социальную экономику как специфическую модель. В то же время, он разъясняет различия между субъектами социальной экономики и обычными предприятиями. В документе говорится, что социальная экономика активна не только в нишевых секторах, например в соцобеспечении, а во всех промышленных экосистемах", - указывает Галера.

План действий не является обязательным для государств-членов. Его успех будет во многом зависеть от готовности стран ЕС реализовывать инициативы в области социальной экономики, которые позволят таким людям, как Матильда, сделать шаг в светлое будущее.

"Я думаю, что вскоре, возможно, буду работать полный рабочий день, планирую вернуться в университет. В долгосрочной перспективе я бы хотела работать с детьми. Я знаю, что так и будет. Это здорово - иметь надежду на будущее и понимать, что всё получится", - заключает Матильда.