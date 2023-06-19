От сиесты больше вреда, чем пользы?

Затянувшаяся сиеста приведёт к ожирению, в то время, как короткий дневной сон не только улучшит работоспособность, но и избавит от проблем с давлением? Что говорит наука?

Сиеста – секретное оружие для улучшения здоровья? Учёные не могут найти однозначный ответ, но одно можно сказать точно: полуденный сон влияет на работу нашего организма.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Obesity, группа испанских хронобиологов пыталась понять, есть ли связь между продолжительностью дневного сна и различными метаболическими маркерами, включая ожирение.

В эксперименте приняли участие более 3 000 испанцев из Мурсии. Выяснилось, что у тех, кто отдыхал в объятиях Морфея более 30 минут среди рабочего дня, индекс массы тела (величина, позволяющая оценить степень соответствия веса человека его росту) был на 2% выше, чем у тех, кто бодрствовал.

Они на 23% больше склонны к ожирению, на 40% повышается риск возникновения метаболического синдрома и развития связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.

Напротив, у людей, которые спали днём менее 30 минут, на 21% снижался риск возникновения гипертонии.

При этом, как отмечает Марта Гароле, автор исследования и профессор физиологии Университета Мурсии, продолжительность сна является значимым фактором при ожирении, но результаты указывают лишь на корреляцию, а не на формальную причинно-следственную связь.

Другими словами, исследователи установили определённую зависимость между долгим дневным сном и наличием проблем с весом, но это не обязательно означает, что избыточный вес появляется, потому что люди долго спят. Это также не означает, что сонливость у них происходит из-за веса.

Культурные особенности

В прошлом году Гароле провела ещё одно исследование в Биобанке Великобритании с участием 450 000 человек и обнаружила 127 генетических модификаций, связанных со сном. "Чем больше у человека "генов сна", тем выше у них потребность в сиесте, это также объясняет, почему некоторые неспособны спать днём", – заявила Гароле в интервью Euronews.

В британском исследовании использовался статистический метод, применяемый в генетике для изучения причинно-следственных связей между факторами риска и состоянием здоровья, называемый менделевской рандомизацией. Это позволило команде Гароле установить "потенциальные причинно-следственные связи между затяжным дневным сном и более высоким кровяным давлением и окружностью талии".

Результаты, полученные в Испании, менее убедительны, поскольку в них не использовался статистический метод. Как бы то ни было, они предлагают новое понимание проблемы. По словам учёного, средний возраст участников эксперимента в Англии приближался к 60 годам, к тому же в этой стране нет культурной привычки спать днём. Именно поэтому ей было интересно протестировать выборку более молодых людей с меньшим количеством заболеваний, проживающих в жаркой стране, где сиеста – важная культурная скрепа.

Генетика сиесты

Температура действительно имела значение, поскольку предыдущие исследования показали, что "гены сиесты" активизируются под воздействием жары.

"Летние температуры активируют ген PER3, который контролирует цикл сон-бодрствование", – говорит Гароле. Это объясняет, почему в Средиземноморье люди больше склонны дремать после обеда, чем, к примеру, в скандинавских странах.

"У некоторых людей нет "генетики сиесты", – поясняет специалист, – но при наличии таких генов они могут активизироваться в более тёплой климатической зоне, и вам захочется спать днём".

Гароле и её коллегам также удалось оценить, как продолжительность сиесты влияет на здоровье испытуемых: "Существует связь между коротким сном и улучшением кровяного давления, особенно если вы спите в кресле или на диване, а не лёжа в кровати".

Всё дело в том, что человеку не свойственно менять позу в течение рабочего дня, так как это может привести к повышению артериального давления.

Сплин учёных или сложность манипуляций со сном

Предыдущие исследования показали, что короткий сон связан с улучшением рабочей памяти, а также с повышением работоспособности, особенно у людей, испытывающих недостаток сна. Но учёным не хватает данных, чтобы сделать вывод о положительном влиянии сиесты на здоровье в долгосрочной перспективе и однозначно рекомендовать её всем работникам.

Для этого исследователям необходимо много месяцев работать с одними и теми же испытуемыми. "Невозможно ежедневно заставлять спать днём человека, который никогда это не делает и не имеет соответствующего набора генов или генных мутаций, или, напротив, в течение полугода лишать сиесты тех, кто к ней склонен", – признаётся Гароле.

Хотя проведение рандомизированных перекрёстных исследований может быть непростой задачей, предыдущие долгосрочные исследования доказали пользу сиесты для нашего здоровья. Еще в 2007 году в Гарварде выяснили, что дневной сон способствует более низкому уровню смертности от сердечных заболеваний в странах Средиземноморья.

Исследование, в котором принимали участие более 23 000 человек в течение шести лет, показало, что регулярный сон днём может сократить смертность от сердечных заболеваний на 37%. Следовательно, это такой же фактор снижения рисков патологий, как и здоровое питание, снижение уровня холестерина или физическая нагрузка.

При этом учёные напоминают, что нет ничего более важного для нашего здоровья, настроения и продуктивности, чем хороший ночной сон.