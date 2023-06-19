Как регулировать кибербуллинг?

Euronews

Мать Джеки Фокс ведет кампанию за то, чтобы кибербуллинг стал юридически наказуемым деянием во всем ЕС. Закон об этом в Ирландии был принят после смерти ее 21-летней дочери в результате травли.

Проблема травли в школьной среде усугубилась с использованием социальных сетей и смартфонов и сегодня преследует многих молодых людей дома.

Именно это произошло с молодой ирландской девушкой Николь Фокс, пока она не покончила с собой в 2018 году в возрасте 21 года.

С тех пор ее мать Джеки Фокс ведет кампанию за то, чтобы кибербуллинг стал юридически наказуемым деянием. Названный в память об ее дочери "Закон Коко" был принят в Ирландии в 2021 году. Пройдя весь путь до Страсбурга, Джеки Фокс уверена, что закон будет принят во всем Европейском Союзе:

"Я действительно хотела, чтобы закон защищал таких жертв, как Николь, и их семьи, чтобы никому не пришлось проходить через то, через что сегодня прохожу я, без моей дочери рядом со мной. Наследие Коко осталось со мной здесь, в Ирландии. Возьмите его в Европу, подумайте обо всех жизнях, которые могут быть спасены...", — говорит Джеки Фокс.

Подобные законы существуют и в других странах Европы. Это юридически заставляет онлайн-платформы реагировать на кибербуллинг, например во Франции. Комментирует Жюстин Атлан, директор ассоциации e-enfance:

"До сих пор режим их ответственности был ограничен a posteriori. Модерация в Интернете не является a priori, потому что правило Интернета заключается в том, что каждый может размещать все, что хочет, постоянно, без фильтров и барьеров, а затем либо сети, либо другие пользователи Интернета сообщают о том, что циркулирует проблемный контент".

Многие призывают социальные сети сделать свои алгоритмы проактивными, а не реагировать, когда ущерб уже нанесен:

"Мы знаем, что они вмешиваются априори, поскольку сам принцип алгоритма - отправлять нам различный контент в зависимости от того, кто вы, что вы потребляете, что вам нравится и т.д. Таким образом, мы видим, что простые "каналы ", как они говорят, через которые непрозрачным образом проходит множество контента, о котором они ничего не знают, пока мы их не предупредим, — это уже весьма сомнительно", — говорит Жюстин Атлан.