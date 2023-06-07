В ЕС грядет фискальная реформа, страны-члены сократят долги, но не инвестиции

В ЕС возобновят работу по подготовке реформы фискальных правил, чтобы помочь странам-членам оздоровить свои финансы. Инициатива Еврокомисии предполагает отход от уравниловки в сторону индивидуальных программ с учетом ситуации на местах.

В конце апреля Европейская комиссия представила предложение о возобновлении реформы фискальных правил, приостановленной во время пандемии. Каковы цели инициативы? И как членам ЕС сократить государственный долг, одновременно осуществляя необходимые инвестиции, в частности, в цифровой и "зеленый" переход? Мы искали (и нашли!) ответы в Бельгии и Италии.

Смена правил игры

Государственный долг в ЕС достиг пика в 90% ВВП в 2020 году, во время пандемии, а затем немного снизился – до 88% в 2021 году и до 84% - в 2022-м. Тем не менее это намного выше предельных допустимых значений, установленных Еврокомиссией.

Теперь Европа намерена изменить правила игры. Основная цель реформы – помочь странам сократить сумму долга, накопившуюся за несколько лет экономических трудностей. Предполагается, что правительства в индивидуальном порядке договорятся с Брюсселем о деталях, а затем получат 4-7 лет на выполнение одобренного плана. В случае неуспеха их ожидают финансовые санкции.

Предложение Еврокомиссии дает странам-членам больше свободы в достижении поставленных целей, однако есть и общие требования: сокращать свои бюджетные дефициты как минимум на 0,5% в год до достижения требуемой Еврокомиссией отметки в 3%. Ожидается, что в 2023 году 14 стран не придут к желаемому порогу, среди них - Италия, Франция, Румыния, Испания и Мальта. Им обещана помощь в составлении индивидуальных планов оздоровления госфинаснов.

"Нереалистичные правила не работали"

Почему Еврокомиссия выбрала именно такой подход? Мы поговорили об этом с Паоло Джентилони, комиссаром по экономике.

"Нереальные масштабы существующих правил, их чрезмерная сложность привели к тому, что они фактически не применялись, - отмечает комиссар. - Но для ЕС неприемлемо иметь нормы, которые существуют только на бумаге и не работают. Каждое государство-член будет определять свой собственный фискальный курс на ближайшие четыре-семь лет. Если оно значительно отклонится от согласованного пути, Брюссель уполномочен, в случае необходимости, применить согласованные меры".

Некоторые крупные страны, такие как Франция или Италия, значительно превышают эти лимиты. Реально ли добиться снижения и в краткосрочной перспективе?

"При более плавном подходе, думаю, да. К сожалению, с нынешними правилами это было невозможно, - продолжает Джентилони. "Знаменитые 60% не будут получены завтра, думаю, мы должны открыто говорить об этом. Но если мы перейдем от восходящей траектории к нисходящей, это уже очень важно и доя рынков, и для ЕС.

Комиссар говорит, что оздоровление госфинансов не должно идти за счет инвестиций в развитие: "Необходимо стимулировать рост для поддержания нашей системы, основанной на благосостоянии, а также для решения проблемы огромного объема инвестиций, которые необходимы, если мы серьезно отнесемся к разговорам о зеленом и цифровом переходе. Нужна общая поддержка инвестиций. Это урок плана восстановления Next Generation EU".

Инвестиции вопреки долгам

Пример такой господдержки в инвестировании можно найти в Италии. Там Болонье недавно запущен суперкомпьютер Leonardo, размещенный и управляемый консорциумом Cineca. Проект реализован благодаря совместному финансированию в размере 240 миллионов евро, распределенному между министерством университетов и исследований Италии и европейской инициативой EuroHPC.

"Leonardo выполняет 250 квадриллионов операций в секунду. Это - четвертая по мощности машина в мире", - говорит Франческо Убертини, президент Cineca. Область, где будут использовать Leonardo, широка - от метеопрогнозирования до разработки новых лекарств.

Госдолг Италии более чем в два раза превышает пороговое значение, допустимое в ЕС, но страна не отказалась от этих инвестиций, направленных на повышение конкурентоспособности национальных и европейских исследований и промышленности. "Эта логика совместного финансирования с государствами-членами приносит свои плоды, потому что сегодня среди четырех самых мощных компьютеров в мире - два европейских. Так что по этому показателю мы - абсолютные лидеры", - комментирует Убертини.

В Неаполе фармацевтическая компания Dompé, первой подписавшая соглашение с Leonardo, надеется использовать весь потенциал машины для идентификации лекарств путем анализа широкого спектра молекул. Андреа Беккари, руководитель проекта, поясняет: "Мы говорим о многих триллионах молекул - их столько, сколько звезд в галактике. Нам же очень важно найти ту, которая идеально распознает, как мы говорим "мишень", связанную с развитием патологии".

Суперкомпьютер может моделировать взаимодействие лекарства с виртуальным пациентом, а также предсказывать наиболее опасные заболевания, анализируя миллионы геномов.

"С появлением новых технологий, таких как искусственный интеллект, очень важно поддерживать исследования на максимально высоком уровне, - говорит Беккари. - Так что использование суперкомпьютеров позволит нам быть конкурентоспособными на международном уровне, при том, что мы - компания среднего размера".

Реформа без тормозов

Государственные инвестиции, подобные проекту Leonardo, действительно считаются решающими для конкурентоспособности Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Экономист Джероми Зеттлмайер, директор института Bruegel, подчеркивает, что требования прозрачности и равенства в процессе сокращения долгов не должны стать тормозом. "Основная идея реформы - в том, чтобы начать наконец учитывать ситуацию в каждой стране, - напоминает он. - Проблема в том, что те, кто этим занимается, наделены властью, а ею можно злоупотребить. И да, некоторые государства опасаются, что комиссия может пойти на злоупотребления. Предложение включает так называемую защитную меру. С ней - что бы ни произошло - в конце четырехлетнего периода долг должен быть ниже, чем в начале. Это исключает наращивание инвестиций, а значит, пункт стоит пересмотреть. В остальном, я считаю, что проект комиссии хорош".

Реформа будет обсуждаться Европейским парламентом и государствами-членами - с прицелом на разработку конкретных программ уже в 2024.