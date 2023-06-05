Ученые нашли способ заставить раковые клетки умереть от стресса

Агрессивные опухоли могут быть побеждены: в ходе исследования ученым удалось уничтожить раковые клетки у мышей.

Исследователи разработали метод, который может заставить раковые клетки погибать от стресса.

Проведенный эксперимент дает многообещающие результаты в лечении глиобластомы, одной из самых распространенных и агрессивных опухолей мозга у взрослых. По оценкам, от этого заболевания в ЕС ежегодно страдают около 19 000 человек.

Лечение глиобластомы практически не изменилось с начала 2000-х годов и состоит из химиотерапии, радиотерапии и хирургического вмешательства. Средний срок выживания пациентов с этим диагнозом составляет 15 месяцев.

Раковые клетки испытывают естественный стресс

"Раковые клетки - это клетки, подверженные стрессу, они не нормальны, они в основе своей подвержены стрессу, и в итоге они используют механизмы стрессовой реакции, чтобы получить преимущества", - говорит Эрик Шеве, руководитель лаборатории исследования рака Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) с 2015 года.

"Преимущество в том, что они более устойчивы, сильнее и способны мигрировать, поэтому они лучше переносят дополнительные стрессы, такие как химиотерапия", - сказал он в интервью Euronews Next.

В случае глиобластомы клетки используют белок IRE1 как часть механизма стрессового ответа, который делает их более устойчивыми к противораковым препаратам. Этот этап называется "идентификация мишени".

Исследователи попытались выяснить, можно ли повлиять на процесс, чтобы ослабить раковые клетки. Они опубликовали многообещающие результаты в журнале iScience.

Исследование проводилось в сотрудничестве между учеными из INSERM во Франции и Гетеборгского университета в Швеции.

Оно проходило в три этапа.

Сначала команда из Гетеборга работала над вычислительными моделями в рамках исследования "in silico".

Шведы проанализировали около 15 миллионов молекул и провели моделирование, чтобы предсказать, как они будут реагировать с белками в организме. Одна из них - молекула Z4P - была определена как возможно полезная.

Вторым шагом стал эксперимент для изучения воздействие этой молекулы на раковые клетки.

Ученые обнаружили, что Z4P не только сделала раковые клетки менее устойчивыми, но и заблокировала их способность к миграции - один из факторов, который делает глиобластому таким агрессивным заболеванием.

Наконец, исследователи проверили свои результаты in vivo: они использовали молекулу для воздействия на раковые клетки у мышей в сочетании с препаратом темозоломид (TMZ) - видом химиотерапии, традиционно применяемым при глиобластоме.

Они обнаружили, что комбинированное лечение ослабило устойчивость раковых клеток к стрессу и значительно уменьшило размер опухолей - и роль молекулы Z4P была очевидна.

При использовании только TMZ опухоли возвращались через некоторое время - от 100 до 150 дней. Но при использовании комбинации TMZ и молекулы Z4P все раковые клетки исчезли, и у мышей не было рецидива рака через 200 дней.

Что дальше?

Несмотря на эти многообещающие результаты, мы все еще далеки от нового лекарства.

Шеве предупреждает, что, вероятно, пройдет около 15 лет, прежде чем эти результаты позволят создать новый терапевтический метод для пациентов - и он подчеркивает, что это оптимистичный прогноз, если на пути не возникнет никаких препятствий.

Молекула должна быть модифицирована, чтобы стать более эффективной против раковых клеток, и протестирована на большем количестве животных, прежде чем ее можно будет использовать в лечении людей.

На следующем этапе исследования лаборатория INSERM Шеве будет сотрудничать с другой французской командой - из Института химических наук Ренна.

В дальнейшем полученные результаты могут дать надежду на лечение других видов рака.

"Мы также начали изучать применение нашего метода на других агрессивных формах опухолей, таких как рак поджелудочной железы, трижды негативный рак груди и некоторые виды рака печени", - рассказал соавтор исследования Лейф Эрикссон, профессор физической химии Гетеборгского университета.