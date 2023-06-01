Своеобразие болгарского фармрынка - причина недоступности лекарств в стране для части населения

Euronews побеседовал о недоступности лекарственных средств для некоторых слоев населения с председателем Ассоциации владельцев аптек Николаем Костовым.

Пятая часть жителей Болгарии, согласно проведенному недавно опросу, не может позволить себе все необходимые лекарства.

Председатель Ассоциации владельцев аптек Николай Костов хорошо знает, что клиенты сети его аптек не в состоянии приобрести нужные препараты, в том числе по выданным врачами рецептам.

По его словам, "своеобразие болгарского рынка" действительно требует европейской командной работы и смелых решений.

"Ситуация в Болгарии специфическая, потому что здесь много людей, которые покупают лекарства на открытом рынке. В Западной Европе этот процент почти нулевой, все приобретают необходимые препараты через Фонд медицинского страхования или частную страховку, - зависит от системы", - говорит Костов_._

Собеседник Euronews владеет 14 аптеками, в которых работают 250 сотрудников по всей стране.

"В Болгарии по меньшей мере в два раза больше рецептурных лекарств продается вне Больничной кассы, и это серьезная проблема", - отмечает Костов.

Еврокомиссия предлагает повысить конкуренцию и сделать более доступными биоаналогичные препараты и дженерики. Такая мера, возможно, позволит снизить цены на часть лекарственных средств.

В Министерстве здравоохранения Болгарии обещают, что изучат это предложение.

В 2022 году страна столкнулась с дефицитом лекарств из-за пандемии COVID-19. Одной из основных причин дефицита стало нарушение цепочек поставок и производства. Люди были вынуждены приобретать необходимые им лекарства в соседних странах. Николай Костов тогда предлагал минздраву снизить НДС на лекарства, чтобы препараты стали более доступны для населения.