Успокойся и ешь кимчи: лучшие продукты для борьбы со стрессом

Какие продукты питания улучшают настроение и помогают бороться со стрессом? Список из семи суперфудов.

Заедатели стресса, шаг вперед. Вечером плохого дня или будучи уставшими мы обычно тянемся к тому, что не обязательно полезно.

Мы здесь не для того, чтобы проповедовать. Но есть некоторые продукты, которые обладают доказанной пользой в борьбе с беспокойством и стрессом. Некоторые из них, вероятно, уже есть в вашем кухонном шкафу, или, по крайней мере, в ближайшем супермаркете.

Вот несколько проверенных суперфудов, которые могут помочь снять стресс.

Кимчи

Корейское блюдо из ферментированных овощей, которое обычно готовится из капусты, издавна считается антистрессовым продуктом. В нем есть полезные бактерии, много витаминов и минералов, которые положительно влияют на микробиом нашего кишечника.

Здоровье кишечника становится всё более обсуждаемой темой в медицине, поскольку сейчас более подробно изучается связь между его состоянием и общим самочувствием.

Иногда это называют связью между разумом и кишечником. Некоторые считают, что фразы про "желудок скрутило" и "бабочки в животе" не случайны — когда мы испытываем стресс или тревогу, у нас часто болит желудок или пропадает аппетит.

Яйца

Диетологи любят и ненавидят яйца. Они одновременно слишком жирные и полные витаминов и минералов, которые могут помочь здоровой реакции на стресс.

Одним из ключевых элементов, содержащихся в цельных яйцах, является холин. Хотя технически он не является витамином или минералом, это питательное вещество обычно относят к комплексу витаминов группы B.

Холин регулирует функции организма, включая связь между нейронами и общее здоровье мозга.

Артишоки

Как и кимчи, артишоки отличаются высоким содержанием клетчатки и пребиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника.

Артишоки помогают бороться со стрессом Liz Hafalia/San Francisco Chronicle via AP

Среди пребиотиков в этих многолетних растениях выделяются фруктоолигосахариды (удачи в произношении), а также калий и магний, которые, как известно, борются с усталостью, а когда мы чувствуем себя более энергичными, то и дела идут легче.

Устрицы

Устрицы, а также другие моллюски, например, мидии, содержат большое количество аминокислот, таких как таурин. Помимо укрепления иммунной системы, таурин играет важную роль для нашей нервной системы и поддерживает выработку нейротрансмиттеров — в частности, дофамина.

Некоторые исследования позволяют предположить, что таурин может оказывать антидепрессивное действие.

В одном из них говорится: "Было обнаружено, что таурин тормозит снижение потребления сахарозы и предотвращает дефицит пространственной памяти и тревожность [...], что позволяет предположить профилактическое действие таурина на депрессивно-подобное поведение".

Тахини

Продолжая тему аминокислот, тахини — это ближневосточная паста из семян кунжута. Крошечные семена, которыми часто посыпают бублики или используют в азиатской кухне, содержат аминокислоту L-триптофан.

Тахини помогает бороться со стрессом Liz Hafalia/San Francisco Chronicle via AP

Согласно исследованию, в котором изучалось влияние диеты с высоким содержанием триптофана на молодых взрослых, эта аминокислота "является предшественником синтеза серотонина".

По сути, это означает, что триптофан способствует выработке серотонина, который регулирует настроение и систему вознаграждения.

Сладкий картофель

Сладкий картофель — богатый питательными веществами источник углеводов, которые помогают поддерживать уровень кортизола в норме.

Кортизол — это гормон стресса, и его уровень может повышаться, когда мы чувствуем себя в тяжелом положении.

Сладкий картофель также богат витамином С и калием, которые также помогают регулировать реакцию на стресс.

Черника

Это была бы не статья о здоровье, если бы в ней не фигурировала любимая ягода всех завтракающих.

Черника может похвастаться множеством полезных свойств, от антивозрастных до противораковых. Она также известна своими противовоспалительными свойствами из-за высокого содержания флавоноидных антиоксидантов.

В 2017 году одно из исследований проанализировало связь между продуктами с высоким содержанием флавоноидов и риском развития депрессии. Был сделан вывод, что существует связь между потреблением антиоксидантов и улучшением настроения.