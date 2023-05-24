Банки спешат поддержат "зеленую революцию" и стать "своими" в экопроцессе

Банки играют важную роль в движении планеты к устойчивому будущему. В частности, именно они отвечают за "зеленые" инвестиции. Наблюдатели отмечают: им важно стать "своими" в экопроцессе, в котором заняты многие из их клиентов.

Сейчас или никогда

Переход к низкоуглеродной экономике - одна из самых больших встрясок в истории мировой экономики. Предприятия беспокоятся об окружающей среде под давлением правительств, требующих от них достижения целей нулевого уровня выбросов. На недавней конференции ООН по климату были обозначены некоторые из основных проблем текущего момента с резким предупреждением: реализовать свои экоцели бизнес и промышленность должны "сейчас или никогда". Чтобы ограничить повышение температуры на планете 2 градусами, необходимо сократить глобальные выбросы почти на 43% к 2030 году. Общество и предприятия закатали рукава. А какую роль в этом процессе играют банки?

Слово - чемпиону высокого уровня ООН по климатическим действиям от Египта и исполнительному директору Международного валютного фонда Махмуду Мохильдину. "По сути, мы являемся катализаторами, помогаем реализовать программу действий в области климата по различным направлениям, - отмечает он. - Мы делаем ставку на новые идеи, оптимизацию финансирования и партнерства. Что касается оценки того, правильно ли мы поступаем, то здесь мы полагаемся на практику отчетности и прозрачности".

Ставка на экоориентированные проекты

Как это внимание к зеленому будущему в масштабах всей отрасли изменит повседневную работу банкиров? Правительство Катара пообещало выделить в следующем году 75 миллиардов долларов на устойчивое развитие экономики; на этом Катарский исламский международный банк переходит на новые технологии. Мохаммед Азем Хамад, директор по управлению активами, отмечает: "Риск изменения климата очень важен, с ним сегодня сталкивается весьмир, все банковские и финансовые учреждения. Говоря о устойчивости в нашем секторе, мы имеем в виду стратегическое планирование и ставку на операции,имеющие под собой три опоры - это окружающая среда, социальная сфера и управление".

Хамад напоминает, что входе опроса, проведенного группой EY и Институтом международных финансов, риск-менеджеров и членов совета директоровкомпаний просили расставить приоритеты в повестке дня. Изменение климата заняло в рейтинге респондентов третье место на ближайшие 12 месяцев и первое - на ближайшие пять лет.

"Наша стратегия согласуется с программой развития Катара до 2030 года, отвечает Целями устойчивого развития ООН и действиям, предпринимаемыми в этой области Катарской фондовой биржей", - резюмирует наш собеседник.

Как стать своим?

Каково мнение ученых по этому поводу? Мы выслушали Кэролайн Линхарес и Джона Гранта, лекторов по климату из Университета Шеффилд Халлам в Великобритании. "Одно из преимуществ - в том, чтоо банки воспринимаются как легитимные игроки. Конечно, мы знаем, что клиенты, например, профессионалы, некоторые фонды ищут "зеленые" инвестиции как часть пакета, который отвечает их ценностной школе, - комментирует Кэролайн. - Похоже, что банки сегодня имеют репутацию экологически ответственных, поэтому они должны быть в состоянии предложить варианты для этих инвесторов".

Ее коллега, Джон Грант, ставит во главу угла эффективность. "Одна из целей устойчивого преобразования нашего общества заключается в том, чтобы стать гораздо эффективнее, чтобы все, что мы имеем, использовалось полнее, чем сегодня, - считает он. - Одна из классических возможностей для компаний увеличить прибыль - как раз повышение эффективности. Вы можете расширить свой рынок, повысить ценность своей продукции и - третий вариант - повысить эффективность деятельности".