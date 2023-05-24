В ЕС растят работников завтрашнего дня или переучивают уже имеющихся

В ЕС признают проблему дефицита кадров с учетом зеленого и цифрового перехода. Как решить эту проблему? Свести идеи и опыт в этой области воедино призвана инициатива Европейский год навыков и компетенций.

В этом выпуске программы "Реальная экономика" мы рассказываем о Европейском годе навыков, объявленном Еврокомиссией (он стартовал в 2022-м и завершится в нынешнем мае, поэтому мы не используем временную привязку "2023"). Эта инициатива направлена на продвижение программы Европейской комиссии по решению проблемы нехватки квалифицированных кадров, особенно в связи с цифровым и зеленым переходом.

Где взять робототехников?

Репортер Фанни Горье отправилась в Оденсе (Дания), чтобы посетить государственно-частный консорциум NextGen Robotics. Цель группы - стать лидером в новом поколении автономных систем, поэтому поиск квалифицированных работников и людей с ученой степенью стало для нее задачей номер один. Представитель консорциума Каспер Аагаард приводит пример: "В 2025 году нам потребуется 2,5 тысячи новых инженеров-робототехников. Наш университет может готовить около 200 человек в год, поэтому проблема дефицита кадров встанет быстро".

Съемочная группа побывала в компании Inrotech( она входит в консорциум), где встретила Кристиана и Филиппа. Они прошли дополнительное обучение, чтобы адаптироваться к высокотехнологичной среде компании, занимающейся производствомроботовдля сварочной отрасли.

Роботы по плечу людям разного возраста. Еuronews

Там же, в Оденсе, готовится защитить докторскуюдиссертацию иранскийинженер Реза. Привлечение иностранных специалистов, а также талантливых выпускников вузов является частью стратегии NextGen Robotics.

"Наш стратегический форум определил квалифицированную рабочую силу как проблему номер один, - комментирует Каспер Аагаард. - Так что мы развиваем шесть совершенно разных направлений по работе с персоналом".

Чтобы оставаться конкурентоспособными на международном рынке робототехники NextGen Robotics полагается не только на развитие навыков. "Если мы привлекаем иностранных аспирантов, то отрабатываем модели их трудоустройства, - продолжает Аагаард. - Цель в том, чтобы вы могли работать в компании, где действительно можете применить свои навыки, не сводя свою деятельность к набору функций".

Кадры решают все

Проблема Дании отражает общие тенденции на европейскомрынкетруда: там ищут специалистов для работы завтрашнего дня. Четверть из 25 миллионов малых и средних предприятий Европы говорят, что их самая большая проблема - набор профессиональных менеджеров и сотрудников.

Европейское законодательство гарантирует право на образование и обучение в течение жизни. Однако им пользуется только 37% взрослых. В ЕС хотят довести показатель до 60%.

Объявленный Еврокомиссией Год навыков и компетенций - новая инициатива, направленная на развитие рынка труда. В ней участвуют государства-члены ЕС, социальные партнеры, торговля и промышленность, центры образования и обучения.

Европейский Год компетенций и навыков объявлен с прицелом на решение 4 задач: содействовать инвестициям в профессиональное обучение и развитие; обеспечить соответствие навыков потребностям работодателей; откалибровать умения граждан с учетом возможностей рынка труда и, наконец, привлечь квалифицированных специалистов из стран, не входящих в ЕС.

Одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является Пакт компетенций, который призван оказать поддержку государственным и частным организациям в выявлении пробелов в навыках и их устранении. Почти 1,5 тысячи организаций присоединились к Пакту и обязались предоставить не менее 10 миллионов вариантов для повышения квалификации и переквалификации европейцев.

Главное - обучение

Еврокомиссия со своей стороны выделила 65 миллиардов евро, чтобы стимулировать государства, регионы и компании активно инвестировать в обучение. Мы поговорили о значении Года навыков и компетенций с еврокомиссаром Николасом Шмитом. По его словам, инициатива Брюсселя - "мощный сигнал, нацеленный на решение серьезной проблемы, ведь речь идет о миллионах людей, которым иногда приходится менять свою квалификацию или же повышать ее". "Это важный момент участия Европы в строительстве своего экономического будущего, сверка часов по поводу крупных преобразований, происходящих на наших глазах - говорим ли мы о цифровых или зеленых технологиях", - считает Шмит.

По словам комиссара, явный дефицит специалистовнаблюдается в нескольких отраслях. "Конечно, много говорят о цифровых навыках, и у нас в этой отрасли действительно сотни тысяч вакансий, но и строительный сектор отчаянно нуждается в квалифицированных работниках, - уточняет он. - Нам необходимо переучить множество людей, ведь технологии развиваются и меняются в соответствии с климатическим вызовом. Все эти профессии, как принято говорить, находятся под давлением. Вот почему мы делаем большую ставку на обучение. Замечено. что выход на рынок труда после обучения происходит гораздо лучше".

В некоторыхотраслях, например, в здравоохранении, порой наблюдается дефицит качественных кадров, хороших условий труда. Что делать?

"В секторе здравоохранения есть такая проблема, - признает комиссар. - Условия труда там не всегда подходящие. Да, необходимо обучать больше людей, но важно также добиться признания этих профессий - и на общественном уровне, и на уровне заработной платы".

Суммируя, комиссар Шмит говорит о Годе навыков и компетенций как о настоящем трамплине в будущее. "За это время мы удваиваем наши усилия, нарабатываем опыт и представляем привлекательные проекты. Еще есть европейский бюджет на обучение в размере 65 миллиардов евро. Также есть европейский социальный фонд, фонды восстановления и устойчивости. Это - большие деньги. Но мы должны инвестировать целенаправленно. У нас есть обширная программа развития навыков. Сейчас речь идет о том, чтобы лучше реализовывать ее и увидеть результаты".