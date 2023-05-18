Реформа на лекарственном рынке ЕС: главное - доступность

В ЕС грядет реформа обеспечения доступа населения к новым лекарствам. До сих пор фармпоставщики неохотно шли на рынки малых стран, стремясь "брать количеством". В ЕС обещают скорректировать ситуацию. Перемен очень ждет Мальта.

В ЕС представлен проект реформы, которая должна гармонизировать распределение новых лекарственных препаратов между большими и малыми странами. Мальта, самый крошечный член ЕС, ждет перемен с нетерпением. Многим жителям этой страны новых препаратов не купить: местный рынок не привлекает поставщиков

Глава Мальтийского управления по лекарственным средствам профессор Энтони Серассино Инглотт приветствует грядущие перемены. "В некоторых регионах фармкомпании имеют тенденцию выходить на небольшие рынки с более высокими ценами, - напоминает он. - То есть вы продаете лекарства по очень высокой цене небольшому количеству людей вместо схемы, когда очень большому числу покупателей цены снижают. Для промышленности привлекательны регионы, где помещения, транспорт и расходы привязаны к количеству. С промышленной, экономической точки зрения это дает более существенную устойчивость,.

Но ЕС пора думать о том, что инновационные лекарства должны быть доступны всем гражданам во всех странах - и по нормальной цене. Похоже, что новое законодательство нацелено именно на это. В дополнение к трем уже существующим столпам, а именно безопасность, эффективность и качество, ЕС добавит еще один, очень важный. Это - доступность. Для того, чтобы выйти на европейский рынок, препарат должен быть е только безопасным, эффективным и качественным".