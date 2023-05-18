На Мальте ждут реформы фармсектора, чтобы получать лекарства наравне с тяжеловесами

В ЕС представлен проект реформы, которая должна гармонизировать распределение новых лекарственных препаратов между большими и малыми странами. Мальта, самый крошечный член ЕС, ждет перемен с нетерпением. Многим жителям этой страны новых препаратов не купить: местный рынок не привлекает поставщиков.

Нехватка лекарств, чрезмерно высокие цены и неравномерное предложение новинок в ЕС должны остаться в прошлом, считают в Брюсселе. Еврокомиссия представила проект реформы фармацевтического законодательства, которому уже 20 лет.

Лекарство для Уэйна, когда?

Цель – одновременно стимулировать разработку новых препаратов и сохранить конкурентоспособность фармотрасли. Одно из важнейших положений реформы - равнодоступность препаратов. В западных и крупных странах, таких как Германия, пациенты имеют доступ к 90% процентам новинок. В восточных и особенно малых государствах ситуация многократно хуже.

Герой нашего репортажа, Уэйн живет на Мальте и знает об этой проблеме на личном опыте.С детства он страдает тяжелой экземой. "Эта болезнь поражает кожу, а она - наш самый большой орган, - рассказывает он. - У меня были дни, когда я не мог пошевелить шеей. Бывало, что я плакал, просто вставая со стула. Порой моя одежда прилипала к коже из-за открытых ран".

Коктейль из лекарств теперь держит болезнь в узде. Но периодически они вызывают побочные эффекты, такие как тошнота и высокое давление.Когда Уэйн прекращает лечение, экзема возвращается.

Инъекционный препарат, который, по мнению врачей, был бы для него наиболее эффективным, на Мальте не продается. "Я хочу знать, почему мне приходится столько ждать того, в чем я так сильно нуждаюсь", - восклицает Уэйн.

Это конкретное лекарство уже одобрено регулирующими органами Мальты и подлежит бесплатному отпуску пациентам. Однако в аптеках страны его нет, в отличие от аптек других стран-членов Европейского союза. Михаэль Боффа, дерматолог Уэйна, возмущен."Тот факт, что эти препараты недоступны, означает, что пациентов придется лечить другими, менее эффективными, которые, вероятно, имеют риск серьезных побочных эффектов. Их можно было бы избежать, используя лучшие препараты Пациенты не должны подвергаться дискриминации из-за болезни, с которой им не повезло", - эмоционально говорит доктор.

Трудно быть "малым"

Бюрократия, "брексит", пандемия, кризис мировых поставок и война в Украине - эти факторы помогают понять контекст. Но у Мальты есть и вечная структурная проблема: ее крошечный размер. Самое малое государство-член ЕС, Мальта кажется менее привлекательной для фармацевтических разработчиков. Из 160 новинок, утвержденных в ЕС в период с 2017 по 2020 годы, на Мальте доступны 11 - против 147 наименований в Германии. Средний показатель по ЕС - 75.

Генеральный директор подразделения по снабжению лекарствами Карл Фарруджа утверждает: власти прилагают все усилия для поиска решений. "Если количество пациентов велико, промышленность регистрирует продукт и проблем не возникает. Но когда пациентов мало, а Мальта, конечно, очень маленькая страна, то в дело вступает правительство: мы помогаем в регистрации, осуществляем переводы, присваиваем серийные номера".

Чтобы максимально поддержать такие малые страны, как Мальта, Еврокомиссия в проекте реформы фармацевтического законодательства ЕС предложила поощрять разработчиков, которые выпускают лекарство во всех странах-членах ЕС в течение 2 лет после получения разрешения на коммерциализацию. По мнению властей, только это позволит увеличить доступность лекарств на 15%.

"Фармацевтическая промышленность, прилагая все усилия, должна постараться сделать продукцию более доступной для небольших стран. Нам нужны запасы, склады лекарств, доступные для небольших территорий. Многоязычная упаковка может помочь: представьте, что у вас есть склад, который может обслуживать 6-7-8 стран, когда это необходимо", - комментирует Марк Маллия, представляющий фармотрасль Мальты.

Уэйн надеется, что скоро все участники рынка скоординируют действия и помогут ему.

"Я верю, что у нас все получится. Особенно если будет сделано необходимое, если люди будут помогать друг другу", - говорит он.