РНК-вакцину успешно применили для борьбы с агрессивной формой рака поджелудочной железы

Giulia Carbonaro

Американские учёные при поддержке немецкой компании BioNTech создали терапию на основе мРНК для подавления рака. Этот метод уже дал первые многообещающие результаты, но пока он слишком дорог для широкого использования.

Рак поджелудочной железы – одна из самых распространённых и при этом смертоносных форм опухолей, от которой умирают 88% пациентов (речь о протоковой карциномой). В 90% случаев болезнь возвращается в течение 7-9 месяцев после операции. Но персонализированная генная терапия на основе мРНК может дать некоторую надежду.

На этой неделе группа учёных из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга (Нью-Йорк) при поддержке немецкой фирмы BioNTech обнародовала результаты небольшого исследования, в котором приняли участие 16 пациентов (все они были белыми), борющиеся с раком на протяжении нескольких лет.

Суть метода заключался в том, чтобы с помощью индивидуально разработанных матричных РНК-вакцин заставить иммунитет человека активнее бороться с раком. Для этого медики извлекли опухоли пациентов и отправили их образцы в Германию, где специалисты компании BioNTech, которая совместно с Pfizer создала вакцину против COVID-19, проанализировали генетический состав мутировавших белков на поверхности раковых клеток.

На основе полученных данных исследователи создали индивидуальные вакцины с учётом особенностей иммунной системы каждого из 16 добровольцев. Также участникам клинических испытаний назначили химиотерапию и препарат, блокирующий белок, который помогает злокачественным опухолям уклоняться от иммунного ответа.

Наблюдения показали, что вакцина успешно подействовала на половину пациентов: их иммунная система научилась распознавать раковые клетки и бороться с ними. В течение 18 месяцев эксперимента у них не было выявлено метастаз.

О пользе селезёнки

"Эти впечатляющие результаты показывают, что мы можем использовать вакцины в качестве терапии против рака поджелудочной железы, – заявил руководитель исследования, хирург Винод Балачандран. – Полученные данные подтверждают нашу стратегию адаптации каждой вакцины к опухоли конкретного пациента".

У восьми других участников экспериментальной терапии, у которых не было обнаружено признаков иммунного ответа, рак, как правило, возвращался примерно через 13 месяцев после операции по удалению опухоли.

Учёные не исключают, что существуют и другие факторы, помимо вакцины, которые могли способствовать выработке иммунного ответа. Отмечается, что вакцина была более успешной у пациентов, у которых была селезёнка. Из семи участников исследования, у которых была удалена селезёнка, пятеро не реагировали на вакцину.

Несмотря на свою перспективность, персонализированные вакцины против рака на основе мРНК всё ещё слишком дорог для широкого применения и по определению не могут производиться большими партиями. Тем не менее результаты исследования позволяют предположить, что учёные находятся на верном пути.

В дальнейшем группа нью-йоркских онкологов планирует начать более масштабное рандомизированное клиническое исследование на нескольких площадках в разных странах. Набор пациентов начнется уже летом.

"Очень интересно наблюдать, что персонализированная вакцина может задействовать иммунную систему для борьбы с раком поджелудочной железы, который срочно нуждается в более эффективном лечении, – сказал Балачандран, – Это вдохновляет, поскольку мы можем использовать подобные персонализированные вакцины для лечения других смертельных видов рака".