Итоги Брюссельского экономического форума: наращивать амбиции, тратить больше и не бояться роботов

Как выдержать глобальную конкуренцию, предотвратить климатическую катастрофу и защитить рабочие места на фоне развития искусственного интеллекта? Euronews пообщался с теми, кто определяет экономическую стратегию Евросоюза.

Война в Украине, изменение климата, нехватка ресурсов, глобальная конкуренция – Европа столкнулась с множеством вызовов.

Тем не менее в недавнем отчёте Еврокомиссия прогнозирует непрерывное замедление темпов инфляции в ЕС с 9,2% в 2022-м до 6,4% в этом году и 2,8% в следующем. При этом после падения с 3,5% в прошлом году до 0,8% в этом, рост ВВП в ЕС должен снова ускориться и достичь 1,6% в 2024-м.

По словам еврокомиссара по вопросам экономики, который выступил на Брюссельском экономическом форуме, эти цифры дают повод для осторожного оптимизма.

"Всё ещё не так очевидно, но ситуация лучше, чем ожидалось, – заявил Паоло Джентилони в интервью Euronews. – Если вернуться на несколько месяцев назад, то мы предполагали гораздо более серьёзный кризис, у нас были опасения по поводу поставок энергоносителей, мы даже обсуждали возможные блэкауты, а также гадали, будет ли рецессия, ожидает ли нас череда банкротств".

Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики. Euronews

Проведение Брюссельского экономического форума совпало с очередным повышением ключевых ставок, о которых объявил ЕЦБ. Регулятор надеется таким образом обуздать инфляцию. Еврокомиссар не считает, что это может негативно сказаться на экономическом росте.

Ещё одной новой реальностью стало стремительное развитие искусственного интеллекта. В ЕС могут принять новое законодательство, чтобы попытаться сохранить рабочие места.

Нам нужны новые правила, а Европейский Союз – это как раз чемпион по регулированию. Поэтому я не сомневаюсь: мы разработаем нормативные акты, которые позволят контролировать искусственный интеллект. Паоло Джентилони еврокомиссар по вопросам экономики

Цифровизация, а также тяжелые последствия климатического кризиса подталкивают Европу к экономическим преобразованиям. Для государств-членов это означает увеличение инвестиций в образование и переобучение.

Вот что говорит Надия Кальвиньо, министр экономики и цифровой трансформации Испании: "Это, вероятно, одна из ключевых задач, стоящих перед нами в будущем: как сделать так, чтобы ЕС стал лидером этих переходных процессов – цифровой и экологической трансформации – лидером с технологической точки зрения?"

"Секторы экономики, которые считаются наиболее динамичными в плане создания рабочих мест, связаны с новыми технологиями, информатикой, прорывными исследованиями, здравоохранением. И это показывает, что в испанской экономике происходят структурные изменения, – отмечает министр.

Надия Кальвиньо, министр экономики и цифровой трансформации Испании. Euronews

"Около 4 миллиардов из т.н. европейского "Фонда нового поколения" пойдут на поддержку амбициозной программы развития цифровых навыков. Мы хотим, чтобы у учащихся школ и университетов, а также у пожилых людей была возможность обучиться этим жизненно необходимым навыкам".

НОВЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ БОГАТЫХ?

Несмотря на то, что уровень безработицы в Евросоюзе составляет всего 6%, многим в ЕС всё ещё угрожают бедность или социальная изоляция.

Кризис стоимости жизни и растущее неравенство подпитывают социальные конфликты и недоверие к политике.

По мнению экономиста Габриэля Цукмана, Европе необходимо пересмотреть источники доходов и начать повышать налоги для богатых: "Почти все социальные группы в каждой стране ЕС платят много налогов. Потому что наша социальная модель в значительной степени опирается на налоговые поступления. Это касается почти всех социальных групп, за одним исключением – правительства проявляют щедрость к по-настоящему богатым людям".

В нынешнем контексте, когда государства влезают в долги, растут процентные ставки, нужно увеличить поступления в бюджет. Мы должны это делать за счёт той группы населения, которая платит значительно меньше налогов, чем остальные. И в 2023 году это сверхбогатые. Габриэль Цукман экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли

Этот призыв разделяют европейские профсоюзы, которые утверждают, что новые источники доходов – это один из способов повышения социальной справедливости. Но не стоит забывать и о расходах.

НЕ БОЯТЬСЯ ТРАТИТЬ

"Нужно менять правила, – убеждена Лиина Карр, секретарь Европейской конфедерации профсоюзов. – Неудивительно, что сохранение жёсткого уровня дефицита в 3% никак не стимулирует государственные расходы и инвестиции, поскольку это связывает политикам руки".

Лиина Карр, конфедеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов. Euronews

"Также ведутся дебаты о том, что, возможно, некоторые инвестиции должны быть исключены из правил регулирования долга и дефицита, например, вложение средств в "зелёный" переход, цифровизацию, здравоохранение, образование, ведь эти расходы на самом деле поддерживают экономику, обеспечивают её устойчивость", – поясняет профсоюзный лидер.

В ЕС разгораются споры вокруг американского Закона о снижении инфляции, принятого в прошлом году. После того, как США выделили 369 миллиардов долларов на развитие чистых технологий, европейцы стали опасаться, что их выведут из игры, лишат перспектив лидерства в глобальной гонке.

По мнению председателя совета директоров Siemens AG, инициатива Белого дома предоставляет новые возможности для промышленных амбиций Европы: "Закон о снижении инфляции стал катализатором устойчивых решений. И в этом смысле он хорош. Европа первой предложила стратегию "Зелёная сделка", теперь эта идея овладела многими".

"Я думаю, что мир находится в переломной точке, – говорит Джим Хагеманн Снабе, – у нас есть технологии, мы знаем, как перестроить энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии, как модернизировать транспорт, как сделать здания углеродно-нейтральными. И это побуждает компании больше и быстрее вкладывать деньги в создание более устойчивого будущего".

Джим Хагеманн Снабе, председатель совета директоров, Siemens AG. Euronews

БИТВА ЗА РЕСУРСЫ

Как бы то ни было, успех "зелёного" и цифрового переходов зависит от важнейшего сырья – лития, кобальта и редкоземельных элементов, которых в ЕС производят крайне мало. Всего в мире на долю Китая приходится 86% поставок таких элементов. По мнению зампредседателя Еврокомиссии, в период растущей геополитической напряжённости необходимо диверсифицировать импорт.

Новая сырьевая стратегия ЕС направлена на то, чтобы увеличить внутреннее производство, а также гарантировать внешние поставки. К 2030 году горнодобывающая промышленность ЕС должна обеспечивать 10% от необходимого объёма сырья. Это означает, что 90% всё равно придётся покупать на внешнем рынке. Валдис Домбровскис зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по финансовой стабильности

"Мы будем опираться на сотрудничество с другими странами, добавлять сырьевые пункты в торговые договоры, развивать партнёрство с самыми разными игроками", – подытожил Домбровскис.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии. Euronews

Вторжение России в Украину стало суровым напоминанием о том, как важно не зависеть от поставок энергоносителей.

Главная задача на ближайшие годы, когда последствия глобального потепления будут всё более очевидными, – это поиски поставщиков и управление ресурсами, которых будет становиться всё меньше.