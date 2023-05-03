"Эпидемия" миопии: как защитить детей от близорукости?

Oceane Duboust

К 2050-м годам половина населения Земли, вероятно, будет страдать от миопии, считают ученые. Медики разрабатывают специальные линзы, уменьшающие прогрессирование близорукости у детей.

В декабре прошлого года в моей жизни произошла маленькая революция: я наконец-то сделала лазерную операцию, которая положила конец моей 26-летней миопии. Родители объясняли мою близорукость привычкой подолгу читать в темноте, когда я была моложе. И хотя в подростковом возрасте я не обращала на это внимания, сейчас я понимаю, что, возможно, они были правы.

К сожалению, у двух моих кузенов и младшего брата также была диагностирована миопия, из-за чего им пришлось носить очки в подростковом возрасте.

Это не только моя семейная проблема, но и глобальное явление, вызывающее тревогу ученых. По их оценкам, к 2050 году половина населения Земли, вероятно, будет страдать от близорукости, причем среди молодого поколения этот показатель будет значительно выше.

В некоторых азиатских странах, таких как Сингапур, Тайвань и Южная Корея, уровень близорукости среди молодых людей превышает 80%.

"Это одна из самых ярких иллюстраций влияния современной жизни на наше здоровье", — сказал Euronews доктор Тьерри Бур, который возглавляет Национальный синдикат офтальмологов Франции.

Это может быть связано с тремя факторами, пояснил он.

Пристальный взгляд на наши глазные яблоки

Во-первых, мы работаем на более близком расстоянии, а молодые поколения проводят больше времени перед экраном и меньше — на свежем воздухе. Прогулки повышают выработку дофамина — нейромедиатора, который замедляет рост глаз.

Близорукое глазное яблоко по сути длиннее, чем должно быть. В результате свет, попадающий в глаз, оказывается слишком далеко от сетчатки, а не прямо на ней, из-за чего далекие предметы кажутся размытыми.

Но это не единственная особенность. Близорукий глаз также более хрупок, чем нормальный, из-за удлинения глазного яблока, объясняет Тьерри Бур.

Это удлинение может вызвать растяжение и истончение сетчатки, что приводит к повышенному риску таких осложнений, как разрывы сетчатки, преждевременная катаракта, глаукома и макулярные заболевания. Чем тяжелее миопия, тем выше риск.

Близорукие люди также могут испытывать усталость глаз и головные боли, а недиагностированная близорукость у детей и подростков может привести к трудностям в обучении.

Как бороться с близорукостью?

К счастью, решения существуют. Европейский совет оптометрии и оптики рекомендует проводить на улице не менее 90 минут, чтобы обеспечить выработку дофамина. Детям до пяти лет врачи советуют проводить перед экраном не более одного часа в день, а детям до двух лет — вообще не смотреть на экран.

"Зрительный аппарат детей от нуля до двух лет просто недостаточно развит и прочен, чтобы переживать стресс от постоянной стимуляции перед экраном", — написал в журнале The Conversation доктор Ланжис Мишо, профессор Школы оптометрии Университета Монреаля.

Оптометрические технологии для тех, кто страдает близорукостью, особенно для детей и подростков, также достигли прогресса. В очках теперь могут использовать интегрированные технологии, которые корректируют нарушение зрения и одновременно замедляют его развитие у детей с прогрессирующей близорукостью.

Такие очки оснащены микролинзами, направленными на коррекцию периферической дальнозоркости, характерной для близорукого глаза, тем самым замедляя прогрессирование близорукости.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports в апреле, рассматривалась группа детей, которые носили линзы MiyoSmart японской компании Hoya в течение шести лет. Оно пришло к выводу, что развитие близорукости действительно замедлилось и что после прекращения использования линз не наблюдалось "эффекта отскока".

Клинические исследования также подтвердили эффективность линз Stellest производства компании Essilor-Luxottica, которые, как выяснилось, в среднем за три года уменьшают близорукость детей более чем на одну диоптрию. Компания сообщила, что миопия замедляется в среднем на 60-67% по сравнению с обычными линзами в случае ношения очков по 12 часов в день.

Ортокератология — еще одно решение. Она предполагает ношение жестких контактных линз в течение ночи, что делает центральную часть роговицы более плоской, что в свою очередь позволяет глазу более точно фокусироваться днем.

"Также было доказано, что это очень эффективный способ замедления роста глазного яблока при прогрессирующей близорукости", — объясняет Myopia Focus, специализированная организация, основанная оптометристом и оптиком доктором Джейсоном Хиггинботэмом.

Другой вариант — глазные капли с атропином, которые расширяют зрачки и временно парализуют фокусирующие мышцы внутри глаза. Исследования показывают, что такие капли могут значительно уменьшить прогрессирование близорукости у детей, но исследования продолжаются.

Миопия — это "проблема общественного здравоохранения, последствия которой сохраняются десятилетиями. Если мы примем меры, дети смогут сохранить зрение на долгие годы и облегчить свою повседневную жизнь", заключил Бур.